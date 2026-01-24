El cantante Phil Collins reveló que padece un grave problema de salud, por lo que requiere la compañía de una enfermera durante todo el día. "Todo lo que podía salir mal, salió mal", aseguró.
El músico habló en una entrevista íntima donde detalló el calvario que atraviesa por sus problemas renales y varias operaciones de cadera.
El exlíder de Genesis habló en una entrevista íntima y detalló el calvario que atraviesa después de varias operaciones, daños nerviosos y fallas renales, por lo que necesita de cuidados profesionales día y noche.
El músico reveló sus problemas de salud en una entrevista sincera con Zoe Ball como parte de una serie de podcasts de la BBC sobre su carrera. "He tenido problemas con la rodilla, tuve todo lo que podía salir mal conmigo, y me salió mal", fue su frase lapidaria.
Agregó: "Me contagié de Covid en el hospital, mis riñones empezaron a atascarse", y reconoció que probablemente había bebido tanto que sus riñones dejaron de funcionar. "No era de esos que se quedaban despiertos toda la noche bebiendo. Bebía durante el día, pero supongo que tomaba demasiado", explicó.
El artista británico, que cumplirá 75 años el 30 de enero, fue entrevistado para la última parte de la serie de historias llamada Eras sobre su carrera, donde lo destacan como uno de los íconos más duraderos de la música pop.
El productor discográfico Phil Collins se encuentra lejos de los escenarios por su estado delicado de salud. Si bien ahora está sobrio, tiene problemas renales y sus rodillas le impiden caminar. Por todo esto necesita de cuidados profesionales las 24 horas, según admitió. Su última presentación fue en 2022 y, a pesar de su condición, sigue trabajando en nuevas producciones.
El artista sigue siendo un músico influyente para las nuevas generaciones, con una larga trayectoria de más de 50 años, 150 millones de discos vendidos y éxitos de todos los tiempos como In the Air Tonight, lanzada en 1981, y Another Day in Paradise, de 1989, una canción que aborda temas sociales y humanitarios y que fue reconocida con un premio Grammy.