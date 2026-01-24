"Todo salió mal": el duro presente de Phil Collins, que vive las 24 horas con una enfermera El músico habló en una entrevista íntima donde detalló el calvario que atraviesa por sus problemas renales y varias operaciones de cadera. + Seguir en







El músico admitió que requiere cuidados profesionales para poder llevar adelante su tratamiento. Redes sociales

El cantante Phil Collins reveló que padece un grave problema de salud, por lo que requiere la compañía de una enfermera durante todo el día. "Todo lo que podía salir mal, salió mal", aseguró.

El exlíder de Genesis habló en una entrevista íntima y detalló el calvario que atraviesa después de varias operaciones, daños nerviosos y fallas renales, por lo que necesita de cuidados profesionales día y noche.

El músico reveló sus problemas de salud en una entrevista sincera con Zoe Ball como parte de una serie de podcasts de la BBC sobre su carrera. "He tenido problemas con la rodilla, tuve todo lo que podía salir mal conmigo, y me salió mal", fue su frase lapidaria.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BBC Radio 2 (@bbcradio2) Agregó: "Me contagié de Covid en el hospital, mis riñones empezaron a atascarse", y reconoció que probablemente había bebido tanto que sus riñones dejaron de funcionar. "No era de esos que se quedaban despiertos toda la noche bebiendo. Bebía durante el día, pero supongo que tomaba demasiado", explicó.

El artista británico, que cumplirá 75 años el 30 de enero, fue entrevistado para la última parte de la serie de historias llamada Eras sobre su carrera, donde lo destacan como uno de los íconos más duraderos de la música pop.