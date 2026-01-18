Tragedia en España: cómo fue el choque de trenes que provocó decenas de muertos y un centenar de heridos El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) produjo una de las tragedias ferroviarias más grandes de España del siglo XXI. Conocé los detalles del impacto y la cronología de los hechos. Por + Seguir en







Parte de uno de los trenes cayó por un talud de 4 metros.

Una de las tragedias más grandes de la historia ferroviaria de España sucedió esta tarde a la altura de Adamuz, en la provincia de Córdoba cuando un tren de larga distancia de la empresa privada Iryo, que cubría el recorrido entre Málaga y Puerta de Atocha, en Madrid, descarriló los últimos tres vagones, invadiendo la vía contigua, donde circulaba otra formación de Alvia, que iba dirección Madrid-Huelva, el cual provocó el impacto y la posterior salida de vía del ferrocarril, que cayó en un terraplén de 4 metros de altura: al menos 21 muertos y una centena de heridos.

El tren de la empresa Iryo accidentado, que transportaba a 317 personas, partió a las 18:40 (hora de España) desde la estación en Málaga con dirección a Puerta de Atocha, descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz por motivos aún desconocidos, y provocó la caída de los vagones 6, 7 y 8 en la vía contigua por donde circulaba un Alvia de la empresa española Renfe, que hacía el recorrido Puerta de Atocha-Huelva, con 187 pasajeros. El impacto fue inevitable.

tren choque españa Descarrilaron los tres últimos vagones de una formación de la firma Iryo, que iba de Málaga a Madrid. El accidente fue a las 19:39 (hora de España). El choque fue tal, que provocó que dos las primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del impacto, cayendo por un terraplén de 4 metros de altura. La mayoría de los fallecidos pertenecen a este convoy. Mientras Iryo confirmó la muerte de dos de los pasajeros de su ferrocarril.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz Cabello, admitió que los servicios de emergencias se enfrentan a una "situación muy complicada. Según señaló, hay una veintena de víctimas mortales, entre ellos el maquinista del Alvia que se dirigía a Huelva, al recibir directamente el impacto, 73 heridos y un número indeterminado de víctimas en los dos vagones que se han precipitado por un talud de cuatro metros.