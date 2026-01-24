IR A
La última película de 007 llegó a Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarla

El film demuestra que, incluso después de décadas, James Bond sigue siendo una apuesta segura cuando se trata de captar la atención del público.

La llegada de una nueva película de James Bond a Netflix volvió a poner en primer plano a uno de los personajes más icónicos de la historia del cine. La plataforma sumó recientemente Sin tiempo para morir, la última entrega de la saga 007 protagonizada por Daniel Craig, y en pocas horas se ubicó entre los títulos más vistos por los usuarios, confirmando que el interés por el agente secreto británico sigue intacto en todo el mundo.

Ni una más, la serie de Netflix que sacude con su mirada social.
Hoy en Netflix: la serie de solo 8 capítulos sobre la violencia machista en la adolescencia

Estrenada originalmente en cines en 2021, esta producción marca un cierre de etapa para una de las interpretaciones más recordadas del personaje y reúne todos los elementos clásicos de la franquicia: acción a gran escala, escenarios internacionales, suspenso y una trama cargada de tensión. Su desembarco en streaming reavivó la curiosidad tanto de quienes ya la vieron en su momento como de aquellos que todavía tenían la película pendiente.

Sinopsis de Sin tiempo para morir, la película de 007 que es furor en Netflix

Sin Tiempo Para Morir - Netflix - Películas

La sinopsis oficial reza lo siguiente: "El legendario espía James Bond ha dejado el servicio activo. Su paz dura poco, ya que su viejo amigo Felix Leiter de la CIA aparece pidiendo ayuda, lo que lleva a Bond al rastro de un misterioso villano armado con nueva tecnología peligrosa".

Tráiler de Sin tiempo para morir

Embed - SIN TIEMPO PARA MORIR - Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

Reparto de Sin tiempo para morir

  • Daniel Craig: James Bond.
  • Rami Malek: Lyutsifer Safin.
  • Léa Seydoux: Madeleine Swann.
  • Ana de Armas: Paloma.
  • Lashana Lynch: Nomi.
  • Ralph Fiennes: M.
  • Ben Whishaw: Q.
  • Christoph Waltz: Ernst Stavro Blofeld.
  • Naomie Harris: Eve Moneypenny.
  • Jeffrey Wright: Felix Leiter.
  • Rory Kinnear: Bill Tanner.
  • Billy Magnussen: Logan Ash.
  • Dali Benssalah: Primo.
