River empata con Barracas Central en su debut en el Torneo Apertura 2026

El Millonario afronta el comienzo del certamen local con los tres flamantes refuerzos pedidos por el entrenador Marcelo Gallardo. El encuentro es arbitrado por el juez Nicolás Ramírez.

Facundo Colidio escapa ante la marca de Dardo Miloc

Facundo Colidio escapa ante la marca de Dardo Miloc, de Barracas.

Barracas recibe a River por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

Barracas recibe a River por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

River y Barracas empatan 0-0 en el debut de ambos equipos en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputa en el estadio Claudio Tapia y es arbitrado por Nicolás Ramírez y Héctor Paletta en el VAR.

Para el encuentro, el entrenador Marcelo Gallardo dispuso en la formación inicial a los tres refuerzos que llegaron en el reciente mercado de pases: Matías Viña, Aníbal Moreno y Fausto Vera.

En lo que respecta al arco, hizo un cambio: debido a una lesión del arquero Franco Armani, su lugar fue ocupado por el juvenil Santiago Beltrán, de buenas actuaciones ante Millonarios y Peñarol en los amistosos de pretemporada.

Por su parte, Barracas Central viene de una gran temporada en el 2025, donde consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana por primera vez en su historia, aunque siempre envuelto en arbitrajes polémicos.

Barracas Central vs. River por la 1ª fecha: las formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios; Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa, Tomás Porra; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

