22 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Tensión en Villa Luzuriaga: un comerciante fue denunciado por abusar a una nena de 11 años

La niña fue a comprar al supermercado y cuando se dirigió a la caja para pagar, el hombre, de nacionalidad china, se coloca detrás de la víctima y comienza a tocarla. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio.

Por

El chino denunciado fue detenidos por la Policía tras la denuncia de la familia de la familia de la nena

Un comerciante de nacionalidad china fue acusado por haber abusado de una nena de 11 años cuando entró a comprar al supermercado en Villa Luzuriaga. La familia de la menor hizo la denuncia e intentaron increpar al hombre, por lo que se generaron disturbios en el lugar.

Pánico en Palermo: detienen un hombre armado que caminaba en cuero por la calle
Te puede interesar:

Pánico en Palermo: detienen un hombre armado que caminaba en cuero y armado por la calle

El hecho ocurrió el martes pasado cuando la nena fue a comprar al supermercado una gaseosa y cuando se digirió a la caja a pagar, el hombre de 50 años se colocó detrás de la víctima y comenzó a tocarla primero por el cuello y luego en el pecho. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

Frente a esta situación, la menor se corre evitar la secuencia y luego se va a su casa donde le cuenta a su madre el incómodo momento. La mujer se dirigió a hacer la denuncia pertinente a la comisaría. Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad del local, que fue obtenida por la familia de la víctima y la presentó ante la Justicia.

Como la Policía no actuó rápidamente, familiares y vecinos de la pequeña convocaron a una marcha hasta al comercio, donde se vivieron momentos de tensión: apedrearon y prendieron fuego el supermercado, y tras ello se cruzaron con efectivos de la Comisaría 7ma de Los Pinos, situada a escasos metros del lugar, quienes respondieron con balas de goma.

Un grupo de mujeres, la tía de la niña, la madre y amigas de esta, ingresaron al local comercial, lograron apresar al chino, lo sacaron hacia la calle y lo agredieron físicamente y quedó internado. Como consecuencia de ello efectivos de la Comisaría 7ma de Los Pinos, situada a escasos metros del lugar, intervinieron en la secuencia y respondieron con balas de goma.

“Nosotras entramos y lo agarramos por cuenta propia porque la Policía no quería hacer nada. El chino declaró que tocó a la nena, lo reconoció”, explicó una de las tías de la niña quien este jueves fue sometida a Cámara Gesell.

El enojo de la familia de la nena abusada por la postura de la Policía

Otra de las tías de la víctima aseguró en diálogo con C5N que en la Comisaría consideraron que el hombre oriental aseguró que todo “fue como un juego, por eso se armó todo este disturbio”.

“¿A vos te parece que aparece el video donde se ve que la está manoseando a la nena, la agarra del cuello y le apoya sus partes y la Policía considera que es un juego provocado por la nena?”, se indignó la mujer.

Al mismo tiempo, Renzo, tío, y un primo de la nena , quedaron detenidos por resistencia a la autoridad, por lo que la familia pide su pronta liberación y aseguran que es “injusto”. “Ellos no estuvieron cuando comenzaron los disturbios, no tienen nada que ver”, indicaron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Lo atacaron en patota y lo mataron a golpes a la salida de Tropitango: identificaron a dos agresores

play

Incendio en un edificio de Microcentro: hay 70 evacuados y tres asistidos

Hallaron una mano humana en estado de descomposición en Caleta Olivia.

Escalofriante hallazgo en Santa Cruz: encontraron una mano humana en estado de descomposición

play

Una joven acusada de viuda negra fue detenida en Villa Urquiza: un error la delató

Por el hecho intervino la Policía de Mendoza.

Horror en Mendoza: un joven fue asesinado durante una pelea de vecinos

play

Conmoción en Comodoro Rivadavia por el femicidio de Valeria Schwab: masiva marcha para pedir justicia

Rating Cero

El momento en que Dolores Fonzi se enteraba de las nominaciones de los Oscars 2026. 

Video: así reaccionó Dolores Fonzi luego que Belén no fuera nominada para los Oscar 2026

Wanda e Icardi, nuevo escándalo.

El escándalo sin fin: Wanda Nara mostró sus chats con Mauro Icardi

LAM tiene una nueva embarazada.

Bomba: una expanelista de LAM confirmó su embarazo

“Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicencomo armas para atacar a personas”, indicó Julio Iglesias

Julio Iglesias publicó los chats con sus exempleadas y desmintió las acusaciones por abuso

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Se separó Keitá.

Keita Baldé se separó de su pareja Simona Guatieri tras la supuesta infidelidad con Wanda Nara

últimas noticias

El momento en que Dolores Fonzi se enteraba de las nominaciones de los Oscars 2026. 

Video: así reaccionó Dolores Fonzi luego que Belén no fuera nominada para los Oscar 2026

Hace 7 minutos
Coco Gauff opinó sobre Donald Trump.

Una tenista estadounidense cuestionó la política de Donald Trump: "Espero que podamos tener paz"

Hace 32 minutos
Zelenski anunció la primera reunión trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania

Zelenski anunció la primera reunión trilateral entre Rusia, EEUU y Ucrania

Hace 47 minutos
Gianfranco Joannaz se volvió viral tras una publicación de búsqueda de club.

Sin lugar en Almagro, un jugador busca club por redes sociales: "El que sepa de algo, me chifla"

Hace 50 minutos
Trump aseguró que EE.UU. no pagará por Groenlandia y reclamó control total del territorio

Trump indicó que EEUU no pagará por Groenlandia y reclamó control total del territorio

Hace 1 hora