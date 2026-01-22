Tensión en Villa Luzuriaga: un comerciante fue denunciado por abusar a una nena de 11 años

La niña fue a comprar al supermercado y cuando se dirigió a la caja para pagar, el hombre, de nacionalidad china, se coloca detrás de la víctima y comienza a tocarla. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio.

El chino denunciado fue detenidos por la Policía tras la denuncia de la familia de la familia de la nena

Un comerciante de nacionalidad china fue acusado por haber abusado de una nena de 11 años cuando entró a comprar al supermercado en Villa Luzuriaga. La familia de la menor hizo la denuncia e intentaron increpar al hombre, por lo que se generaron disturbios en el lugar.

Pánico en Palermo: detienen un hombre armado que caminaba en cuero y armado por la calle

El hecho ocurrió el martes pasado cuando la nena fue a comprar al supermercado una gaseosa y cuando se digirió a la caja a pagar, el hombre de 50 años se colocó detrás de la víctima y comenzó a tocarla primero por el cuello y luego en el pecho. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

Frente a esta situación, la menor se corre evitar la secuencia y luego se va a su casa donde le cuenta a su madre el incómodo momento. La mujer se dirigió a hacer la denuncia pertinente a la comisaría . Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad del local , que fue obtenida por la familia de la víctima y la presentó ante la Justicia.

Como la Policía no actuó rápidamente, familiares y vecinos de la pequeña convocaron a una marcha hasta al comercio, donde se vivieron momentos de tensión: apedrearon y prendieron fuego el supermercado , y tras ello se cruzaron con efectivos de la Comisaría 7ma de Los Pinos, situada a escasos metros del lugar, quienes respondieron con balas de goma.

Un grupo de mujeres , la tía de la niña, la madre y amigas de esta, ingresaron al local comercial, lograron apresar al chino, lo sacaron hacia la calle y lo agredieron físicamente y quedó internado. Como consecuencia de ello efectivos de la Comisaría 7ma de Los Pinos, situada a escasos metros del lugar, intervinieron en la secuencia y respondieron con balas de goma.

“Nosotras entramos y lo agarramos por cuenta propia porque la Policía no quería hacer nada. El chino declaró que tocó a la nena, lo reconoció”, explicó una de las tías de la niña quien este jueves fue sometida a Cámara Gesell.

El enojo de la familia de la nena abusada por la postura de la Policía

Otra de las tías de la víctima aseguró en diálogo con C5N que en la Comisaría consideraron que el hombre oriental aseguró que todo “fue como un juego, por eso se armó todo este disturbio”.

“¿A vos te parece que aparece el video donde se ve que la está manoseando a la nena, la agarra del cuello y le apoya sus partes y la Policía considera que es un juego provocado por la nena?”, se indignó la mujer.

Al mismo tiempo, Renzo, tío, y un primo de la nena , quedaron detenidos por resistencia a la autoridad, por lo que la familia pide su pronta liberación y aseguran que es “injusto”. “Ellos no estuvieron cuando comenzaron los disturbios, no tienen nada que ver”, indicaron.