Qué fue de la vida de los protagonistas de High School Musical a 20 años de su lanzamiento A dos décadas del estreno que marcó a una generación, el aniversario reactiva el interés por los actores que alcanzaron la fama global en 2006 y los rumbos que tomó cada una de sus carreras.







A 20 años del estreno, la nostalgia volvió a ubicar a la saga en el centro de la conversación cultural. La pregunta que se repite a dos décadas del estreno de High School Musical es qué fue de la vida de sus protagonistas. Y nuevamente, desde la irrupción del fenómeno juvenil en 2006, el aniversario reavivó la curiosidad por el presente de aquellos actores que crecieron frente a cámara y quedaron ligados para siempre a una generación.

El impacto de la película trascendió la pantalla chica: no solo dio lugar a secuelas, discos y giras, sino que también transformó a un elenco adolescente en íconos globales. Sin embargo, el paso del tiempo mostró que la fama temprana no garantiza trayectorias lineales ni éxitos sostenidos.

Zac Efron Zac Efron Zac Efron consolidó una carrera en Hollywood luego de dejar atrás su imagen de ídolo juvenil. Efron fue el rostro más visible del fenómeno y el que logró una transición más sólida hacia el cine adulto. Tras dejar atrás a Troy Bolton, protagonizó producciones taquilleras y dramas exigentes, aunque también atravesó etapas personales complejas vinculadas a la exposición mediática. En los últimos años volvió a posicionarse con papeles desafiantes y proyectos internacionales.

Vanessa Anne Hudgens Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens mantuvo su vigencia mediática entre proyectos artísticos y una vida personal más estable. Getty La actriz que interpretó a Gabriella Montez continuó ligada al mundo artístico, combinando cine, música y televisión. Su carrera estuvo atravesada por una fuerte atención mediática desde muy joven, con polémicas que marcaron su vínculo con Disney. Hoy mantiene un perfil más estable y una vida personal alejada del escándalo.

Ashley Tisdale Ashley Tisdale Ashley Tisdale capitalizó el éxito del personaje de Sharpay y expandió su perfil dentro del universo Disney. Getty Images Tisdale capitalizó el carisma de Sharpay Evans y se convirtió en una figura emblemática del universo Disney. Además de protagonizar un spin-off, desarrolló una carrera en doblaje y producción. En la actualidad prioriza su rol familiar, aunque sigue presente en la conversación pública.

Lucas Grabeel Lucas Grabeel Lucas Grabeel encontró continuidad en la televisión y resignificó su personaje en una serie derivada. El actor que dio vida a Ryan Evans encontró continuidad en la televisión y el doblaje. Años después, su personaje volvió a escena en una serie derivada que resignificó su historia y lo convirtió en un referente de diversidad dentro del universo High School Musical. Corbin Bleu Corbin Bleu Corbin Bleu volcó su carrera al teatro musical y se consolidó en Broadway. Bleu optó por un camino distinto al de sus compañeros y volcó su carrera al teatro musical. Con reconocimiento en Broadway, logró consolidarse lejos de la lógica del estrellato juvenil y construyó una vida personal de bajo perfil. Monique Coleman Monique Coleman Monique Coleman reivindicó su rol en la saga y visibilizó desigualdades dentro de la industria. Instagram Coleman destacó por su papel de líder estudiantil y por la representación afroamericana en una ficción juvenil masiva. Con el paso de los años denunció desigualdades dentro de la industria y reapareció en proyectos vinculados al legado de la saga.