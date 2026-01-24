De qué se trata Sandokán, la nueva serie de aventuras y romances que llegó a Netflix y es tendencia Esta nueva serie de Netflix se convirtió en una de las ficciones históricas más comentadas por su intensidad dramática, romance épico y una producción ambiciosa. + Seguir en







Netflix volvió a sorprender con una de esas producciones que parecían ocultas en su catálogo, pero que, una vez descubiertas, generan un efecto inmediato entre los suscriptores. Sandokán es una serie italiana de época que, con apenas ocho capítulos, logró cautivar a los amantes de los dramas históricos, las historias de aventura y los romances imposibles.

La serie apostó por recuperar un clásico de la literatura de aventuras y adaptarlo a los códigos actuales del streaming. El resultado fue una historia que respetó el espíritu original, pero que profundizó en los conflictos emocionales de sus protagonistas. Desde el primer episodio, la trama avanzó con ritmo sostenido, escenas de acción impactantes y un relato que combinó épica, drama y pasión.

Dentro del universo de series y películas históricas disponibles en la gran N roja, esta producción se destacó por su ambición narrativa y visual. No solo recreó un período clave del siglo XIX, sino que también puso el foco en temas como el colonialismo, la resistencia de los pueblos originarios y los dilemas morales de quienes se enfrentan a los grandes imperios.

Sinopsis de Sandokán, la serie que sorprende en Netflix La sinopsis oficial presentada por Netflix explicó el eje central de la historia: "El capitán pirata Sandokán y su tripulación luchan por proteger al pueblo dayak de las garras del imperio británico en el sudeste asiático del siglo XIX".

Sandokán, interpretado por Can Yaman, es un pirata malayo que convirtió la isla de Mompracem en su bastión. Desde allí organizó ataques contra las fuerzas coloniales y defendió a las comunidades oprimidas. Junto a él estuvo Yáñez de Gomera, su amigo y aliado, quien aportó inteligencia, ironía y una visión estratégica fundamental.

En medio de ese conflicto bélico y político, surgió una historia de amor que atravesó toda la serie. Sandokán se enamoró de Lady Marianna Guillonk, una aristócrata italo-inglesa interpretada por Alanah Bloor. Ese romance prohibido se convirtió en uno de los motores emocionales de la trama y sumó un componente trágico a la narrativa. La historia de Sandokán en Netflix se basó en la célebre saga de novelas escrita por Emilio Salgari, uno de los autores italianos más influyentes del género de aventuras. Sus relatos marcaron a generaciones de lectores y construyeron la figura del legendario pirata malayo como un símbolo de rebeldía y justicia. sandokan Tráiler de Sandokán Embed - Sandokan - Teaser trailer Reparto de Sandokán Can Yaman

Alanah Bloor

Alessandro Preziosi

Ed Westwick

Madeleine Price

Owen Teale

John Hannah

Lucy Gaskell

Matt McCooe

Angeliqa Devi sandokannn