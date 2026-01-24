IR A
IR A

De qué se trata Sandokán, la nueva serie de aventuras y romances que llegó a Netflix y es tendencia

Esta nueva serie de Netflix se convirtió en una de las ficciones históricas más comentadas por su intensidad dramática, romance épico y una producción ambiciosa.

Sandokán es una serie italiana de época que

Sandokán es una serie italiana de época que, con apenas ocho capítulos, logró cautivar a los amantes de los dramas históricos, las historias de aventura y los romances imposibles.

Netflix volvió a sorprender con una de esas producciones que parecían ocultas en su catálogo, pero que, una vez descubiertas, generan un efecto inmediato entre los suscriptores. Sandokán es una serie italiana de época que, con apenas ocho capítulos, logró cautivar a los amantes de los dramas históricos, las historias de aventura y los romances imposibles.

Las nuevas Películas de Netflix con grandes actores que está en el Top de más visualizaciones
Te puede interesar:

La última película de 007 llegó a Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarla

La serie apostó por recuperar un clásico de la literatura de aventuras y adaptarlo a los códigos actuales del streaming. El resultado fue una historia que respetó el espíritu original, pero que profundizó en los conflictos emocionales de sus protagonistas. Desde el primer episodio, la trama avanzó con ritmo sostenido, escenas de acción impactantes y un relato que combinó épica, drama y pasión.

Dentro del universo de series y películas históricas disponibles en la gran N roja, esta producción se destacó por su ambición narrativa y visual. No solo recreó un período clave del siglo XIX, sino que también puso el foco en temas como el colonialismo, la resistencia de los pueblos originarios y los dilemas morales de quienes se enfrentan a los grandes imperios.

Sinopsis de Sandokán, la serie que sorprende en Netflix

La sinopsis oficial presentada por Netflix explicó el eje central de la historia: "El capitán pirata Sandokán y su tripulación luchan por proteger al pueblo dayak de las garras del imperio británico en el sudeste asiático del siglo XIX".

Sandokán, interpretado por Can Yaman, es un pirata malayo que convirtió la isla de Mompracem en su bastión. Desde allí organizó ataques contra las fuerzas coloniales y defendió a las comunidades oprimidas. Junto a él estuvo Yáñez de Gomera, su amigo y aliado, quien aportó inteligencia, ironía y una visión estratégica fundamental.

En medio de ese conflicto bélico y político, surgió una historia de amor que atravesó toda la serie. Sandokán se enamoró de Lady Marianna Guillonk, una aristócrata italo-inglesa interpretada por Alanah Bloor. Ese romance prohibido se convirtió en uno de los motores emocionales de la trama y sumó un componente trágico a la narrativa.

La historia de Sandokán en Netflix se basó en la célebre saga de novelas escrita por Emilio Salgari, uno de los autores italianos más influyentes del género de aventuras. Sus relatos marcaron a generaciones de lectores y construyeron la figura del legendario pirata malayo como un símbolo de rebeldía y justicia.

sandokan

Tráiler de Sandokán

Embed - Sandokan - Teaser trailer

Reparto de Sandokán

  • Can Yaman
  • Alanah Bloor
  • Alessandro Preziosi
  • Ed Westwick
  • Madeleine Price
  • Owen Teale
  • John Hannah
  • Lucy Gaskell
  • Matt McCooe
  • Angeliqa Devi
sandokannn
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ni una más, la serie de Netflix que sacude con su mirada social.
play

Hoy en Netflix: la serie de solo 8 capítulos sobre la violencia machista en la adolescencia

Red Rose, la serie oscura de Netflix que atrapó a millones de espectadores.
play

Expone secretos oscuros del mundo en solo 6 capítulos: la serie de Netflix que no te podés perder

Esta película fue premiada en los Premios Sur 2010 como mejor producción iberoamericana.
play

Está en Netflix: la película argentina de hace 15 años que todavía da que hablar

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix.
play

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix: cómo encontrarlo

Desde Netflix describieron la producción como una historia de “química instantánea y diálogos ágiles”.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Humana por accidente, el k-drama que se acaba de estrenar

El deportista intentará subir los 508 metros en modo libre y con la transmisión en tiempo real.
play

Vértigo extremo: Alex Honnold escalará 508 metros sin cuerdas y Netflix lo transmitirá en vivo

últimas noticias

play
El Hospital de Niños, en Córdoba Capital, donde se encuentra internada la menor.

Una nena de 13 años manejaba una moto y chocó contra un poste: está grave

Hace 14 minutos
Barracas recibe a River por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

River empata con Barracas Central en su debut en el Torneo Apertura 2026

Hace 18 minutos
La conductora fue tildada de hipócrita por usuarios de redes sociales.

Florencia de la V hizo un polémico comentario sobre Tini Stoessel que encendió las redes

Hace 23 minutos
A 20 años del estreno, los protagonistas de High School Musical recorrieron caminos profesionales muy distintos tras la fama global.

Qué fue de la vida de los protagonistas de High School Musical a 20 años de su lanzamiento

Hace 1 hora
Esta localidad se destaca por sus amplias playas.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino económico y familiar con playas muy extensas

Hace 1 hora