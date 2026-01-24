"Volveremos": el emocionante video de la NASA sobre el regreso del hombre a la Luna La agencia espacial estadounidense difundió nuevas imágenes sobre la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas hacia la órbita lunar en 2026. Será la primera de su escala después de Apolo 11. Por + Seguir en







Artemis II será la misión que en 2026 despegará con destino hacia la Luna. NASA

La NASA publicó un video que anticipa el retorno tripulado a la Luna tras más de cinco décadas de ausencia. La misión Artemis II despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida con una ventana de lanzamiento prevista entre febrero y abril de este año. El objetivo central de esta travesía consiste en verificar los sistemas de la nave Orión en el espacio profundo con humanos a bordo. "¡Volveremos!", es la primera palabra anunciada en la pieza.

Embed - NASA Artemis II: Counting Down to Our Next Moon Mission La tripulación estará compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch por parte de Estados Unidos. A ellos se suma Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense, para completar el equipo de cuatro integrantes. "Cuando la humanidad se fija grandes objetivos, podemos lograr cosas extraordinarias", expresa el video oficial sobre el desafío que afrontan estos profesionales.

El material audiovisual destaca la naturaleza exploradora de nuestra especie y la complejidad técnica de un viaje de 250 mil millas. "Veremos cosas que ningún ser humano ha visto jamás", asegura una de las voces en el emocionante registro publicado en la cuenta oficial de la NASA en YouTube. El video motiva a quienes tienen interés en la misión: "Empujarnos a explorar es fundamental para quienes somos. Está en nuestra naturaleza", enuncia uno de los oradores.

NASA - los tripulantes de Orión NASA Tanto la nave como el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) se encuentran en la plataforma de lanzamiento 39B, a la espera del despegue. Este primer vuelo tripulado del programa servirá para allanar el camino hacia la ciencia y la exploración a largo plazo en la superficie lunar y otras superficies. Los fanáticos podrán seguir la cobertura en vivo a través de NASA+ y canales oficiales de streaming durante todo el trayecto espacial.

Orgullo argentino: la UBA participará en la misión Artemis II de la NASA La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) participará de la misión Artemis II de la NASA que sobrevolará la Luna. La FIUBA contribuyó al desarrollo del microsatélite ATENEA, uno de los satélites pequeños conocidos como CubeSat, que serán desplegados antes del acercamiento lunar. Este proyecto cuenta con el liderazgo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) junto a diversas instituciones científicas del país.

Mision Artemis II Alejandro Martínez, decano de la Facultad de Ingeniería, destacó el trabajo sostenido en el área espacial que hoy tiene su máxima expresión en el Proyecto ASTAR. “A lo largo del tiempo, en la Facultad hemos desarrollado distintos proyectos relacionados con la actividad espacial, muchos de ellos en el Departamento de Electrónica”, explicó la autoridad académica.