Horóscopo de hoy, domingo 25 de enero

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 25 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Fin de semana de impulso: la Luna en Aries enciende a estos signos

(21 de marzo al 20 de abril)

Sorprenda a su pareja con algo diferente; le gustará. Procure no derrochar o se arrepentirá. Confíe en el logro de sus metas laborales. Modérese con el café y otras bebidas excitantes.

(21 de abril al 21 de mayo)

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea. No se lo piense más y permítase ese capricho. Jornada ideal para demostrar su profesionalidad. Se avecinan desarreglos fisiológicos.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Esos miedos infundados están dañando su relación. Diviértase sin gastar tanto dinero. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Descanse hasta recuperarse del cansancio acumulado.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Definir realmente los sentimientos es cuestión de tiempo. No sea materialista, el dinero no lo es todo. Tendrá dudas sobre la eficacia de su trabajo. Dosifique mejor sus fuerzas.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Está inspirado en el terreno afectivo. Mala suerte en lo económico. Buena racha de logros profesionales. Las discusiones afectan a su salud, procure evitarlas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Es posible que hoy encuentre pareja. Con la ayuda de un amigo, conseguirá beneficios económicos. Cuando menos lo espere, recibirá noticias de un ascenso. Afronte con calma las tensiones cotidianas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Percibirá que es muy querido por las personas de su entorno. Cuidado con sus facturas. Capacidad de convicción ante sus superiores. Cúrese de una vez ese catarro.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

En sus relaciones familiares será el que imponga orden. Tiene una habilidad especial para aumentar sus ingresos. La jornada laboral se desarrollará de maravilla. No retrase su visita al podólogo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Intente comprender lo que demanda su pareja. La ansiada recuperación económica ha llegado. Tiene muchos recursos para solucionar temas laborales. Su organismo funciona perfectamente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Hoy está dispuesto a conocer gente. No derroche su dinero, sus ahorros tienen fondo. La competitividad enturbiará el ambiente laboral. Procure cuidar y mejorar su aspecto.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Frialdad a la hora de encarar los problemas sentimentales. Gran satisfacción en lo económico. Hoy será un día de muchos problemas en el trabajo. Se mantendrá en forma si evita los excesos.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

