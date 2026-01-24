24 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, domingo 25 de enero

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 25 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La Luna transitando por Aries marca un fin de semana impulsivo
Te puede interesar:

Fin de semana de impulso: la Luna en Aries enciende a estos signos

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Sorprenda a su pareja con algo diferente; le gustará. Procure no derrochar o se arrepentirá. Confíe en el logro de sus metas laborales. Modérese con el café y otras bebidas excitantes.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea. No se lo piense más y permítase ese capricho. Jornada ideal para demostrar su profesionalidad. Se avecinan desarreglos fisiológicos.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Esos miedos infundados están dañando su relación. Diviértase sin gastar tanto dinero. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Descanse hasta recuperarse del cansancio acumulado.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Definir realmente los sentimientos es cuestión de tiempo. No sea materialista, el dinero no lo es todo. Tendrá dudas sobre la eficacia de su trabajo. Dosifique mejor sus fuerzas.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Está inspirado en el terreno afectivo. Mala suerte en lo económico. Buena racha de logros profesionales. Las discusiones afectan a su salud, procure evitarlas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Es posible que hoy encuentre pareja. Con la ayuda de un amigo, conseguirá beneficios económicos. Cuando menos lo espere, recibirá noticias de un ascenso. Afronte con calma las tensiones cotidianas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Percibirá que es muy querido por las personas de su entorno. Cuidado con sus facturas. Capacidad de convicción ante sus superiores. Cúrese de una vez ese catarro.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

En sus relaciones familiares será el que imponga orden. Tiene una habilidad especial para aumentar sus ingresos. La jornada laboral se desarrollará de maravilla. No retrase su visita al podólogo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Intente comprender lo que demanda su pareja. La ansiada recuperación económica ha llegado. Tiene muchos recursos para solucionar temas laborales. Su organismo funciona perfectamente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Hoy está dispuesto a conocer gente. No derroche su dinero, sus ahorros tienen fondo. La competitividad enturbiará el ambiente laboral. Procure cuidar y mejorar su aspecto.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Frialdad a la hora de encarar los problemas sentimentales. Gran satisfacción en lo económico. Hoy será un día de muchos problemas en el trabajo. Se mantendrá en forma si evita los excesos.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Frialdad a la hora de encarar los problemas sentimentales. Gran satisfacción en lo económico. Hoy será un día de muchos problemas en el trabajo. Se mantendrá en forma si evita los excesos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 24 de enero

Mhoni Vidente dio sus predicciones signo por signo para el fin de semana.

El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 23 al 25 de enero

La Luna en Piscis de hoy impulsa amores nuevos.

La Luna en Piscis de hoy impulsa amores nuevos: cuáles son los signos más impactados

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 23 de enero

¿Cómo impacta el ingreso del Sol en Acuario en cada signo?

Aire eléctrico en el cielo: cómo impacta el ingreso del Sol en Acuario en cada signo

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 22 de enero

Rating Cero

La cantante demostró que el apoyo del club turco al futbolista está intacto.

"Hablame de amor": reapareció la China Suárez en pleno escándalo entre Wanda e Icardi

El deportista intentará subir los 508 metros en modo libre y con la transmisión en tiempo real.
play

Vértigo extremo: Alex Honnold escalará 508 metros sin cuerdas y Netflix lo transmitirá en vivo

El músico admitió que requiere cuidados profesionales para poder llevar adelante su tratamiento.
play

Phil Collins reveló que vive las 24 horas con una enfermera

La conductora fue tildada de hipócrita por usuarios de redes sociales.

Florencia de la V hizo un polémico comentario sobre Tini Stoessel que encendió las redes

A 20 años del estreno, los protagonistas de High School Musical recorrieron caminos profesionales muy distintos tras la fama global.

Qué fue de la vida de los protagonistas de High School Musical a 20 años de su lanzamiento

Las nuevas Películas de Netflix con grandes actores que está en el Top de más visualizaciones
play

La última película de 007 llegó a Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarla

últimas noticias

La Policía Civil de Río de Janeiro publicó un video con imágenes de Agostina Páez. 

La Policía de Río de Janeiro usó la imagen de la abogada argentina en una campaña antirracismo

Hace 18 minutos
La cantante demostró que el apoyo del club turco al futbolista está intacto.

"Hablame de amor": reapareció la China Suárez en pleno escándalo entre Wanda e Icardi

Hace 48 minutos
Carmen Arias y Sara Mrad, de Madres de Plaza de Mayo, recibieron este sábado el premio de los Abogados de Atocha.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fueron homenajeadas en España

Hace 1 hora
play
El deportista intentará subir los 508 metros en modo libre y con la transmisión en tiempo real.

Vértigo extremo: Alex Honnold escalará 508 metros sin cuerdas y Netflix lo transmitirá en vivo

Hace 1 hora
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 25 de enero

Hace 1 hora