Choque múltiple en Palermo: un chofer de colectivo se desvaneció y embistió varios vehículos estacionados

La colisión se produjo en Avenida Córdoba, entre Humboldt y Fitz Roy. Por el impacto de la unidad de la línea 168, que generó un efecto dominó y embistió a cuatro autos, siete personas resultaron heridas.

El colectivo y los autos involucrados en el choque múltiple en Palermo.



Un chofer de colectivo generó un choque múltiple en el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Una unidad de la línea 168 embistió a un auto y generó un efecto dominó que afectó a varios vehículos estacionados. Siete personas debieron ser asistidas por personal médico.

El accidente se dio en Avenida Córdoba al 5600, entre las calles Fitz Roy y Humboldt. Se desplegó un operativo que involucra a agentes de tránsito, bomberos, personal de policía y profesionales de salud del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y hubo congestión de tráfico vehicular.

Según informaron cronistas del medio TN, el conductor del transporte de pasajeros, que se movía por uno de los carriles centrales, habría perdido el conocimiento al volante. Esto provocó que el colectivo choque contra un auto que, por la fuerza del impacto, colisionó con un taxi estacionado que aguardaba el arribo de una grúa de auxilio. Estos últimos, a su vez, dieron contra otros dos autos que se encontraban aparcados y una moto que estaba arriba del cordón.

Pasajeros del colectivo, transeúntes y vecinos alertaron a la Policía de la Ciudad. Recibido el llamado, integrantes de la fuerza de seguridad local se presentaron en el lugar y, rápidamente, llegaron las ambulancias del SAME. Acudió también una dotación de bomberos, por la advertencia de un principio de incendio, aunque se controló en minutos.

El total fue de siete personas heridas: cinco hombres y dos mujeres. El chofer del colectivo fue trasladado al Hospital Pirovano. En tanto, el taxista fue atendido en el Hospital Rivadavia para hacerse chequeos, los cuales dieron buenos resultados y le permitieron volver al lugar del accidente. Los demás asistidos fueron pasajeros de la línea 168, quienes sufrieron heridas leves, según los médicos.

Las marcas y modelos de los autos que estaban estacionados en la avenida Córdoba son un Ford Ka, una Toyota Hilux, un Fiat Siena, un Toyota Etios y una moto Benelli 150.

Un conductor de colectivo se descompensó: el origen del choque en cadena de Palermo

La agencia Noticias Argentinas detalló que el chofer del colectivo habría sufrido una lipotimia que derivó en la pérdida de control sobre el vehículo de gran porte que conducía. “Estaba en un edificio trabajando. Escuché el impacto y vinimos a ver. Mi auto quedó sandwichito, el impacto fue muy fuerte. Estaba estacionado, veremos si arranca o si no”, señaló el dueño de uno de los autos afectados a TN.

El taxista, quien fue atendido y volvió al lugar del impacto, expresó: “Estaba adentro del auto, esperando una grúa que me venga a buscar y hablando por teléfono. De pronto escuché una explosión y no vi más nada. Cuando abrí los ojos, veo que todo vuela”.

