Choque de trenes en España: las imágenes impactantes tras el brutal accidente

El siniestro sucedió a la altura de la localidad de Adamuz, en el municipio de Córdoba, al sur de España: hay al menos 21 muertos y decenas de heridos.

Un tren de la empresa Iryo salió de la vía por la que circulaba y chocó otro tren que se dirigía en sentido contrario.

Descarrilaron y chocaron dos trenes en España.
Tragedia en España: Sube a 21 el número de muertos tras el choque de trenes

Según la empresa ferroviaria española Renfe, el tren de Iryo descarriló a cerca de las 19:45, “produciéndose multitud de heridos y fallecidos” y volcándose dos vagones en el incidente e invadiendo la vía contigua. Luego, este siniestro provocó el descarrilamiento de otro formación de alta velocidad Alvia que iba dirección Madrid-Huelva, el cual también se ha salido de la vía tras realizar una frenada de emergencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oscar_puente_/status/2012999017681105050&partner=&hide_thread=false

Además, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, informó a través de sus redes sociales que sigue desde el Centro de Gestión de Red H24 de Adif "la información del grave accidente ferroviario en Adamuz". Además, añadió: "El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo. La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas".

El Ayuntamiento de Córdoba constituyó la Mesa de Emergencia tras el accidente ferroviario. Se enviaron al lugar del accidente cinco vehículos de Bomberos y 15 efectivos; 11 vehículos de Policía Local con 28 agentes cargados de material de apoyo (mantas, agua e iluminación, tres carpas de puesto de mando avanzado); 12 efectivos y tres todoterrenos de Protección Civil; cinco grupos electrógenos y tres autobuses de auxilio.

Las impactantes imágenes del choque de trenes en Córdoba, España

Embed
Embed
Embed
Embed
Embed
trenes españa 2
tren españa
trenes españa 4
trenes ESPAÑA cordoba

NOTICIA EN DESARROLLO.

