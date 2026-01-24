Gran tormenta de nieve en Estados Unidos: 8.000 vuelos fueron cancelados

Cerca de 140 millones de personas están bajo alerta por las intensas nevadas desde Texas a Carolina del Norte. El presidente Donald Trump aseguró la coordinación con las autoridades estatales y locales para hacer frente a este fenómeno.

Cancelaron más de 8.000 vuelos en Estados Unidos por la tormenta de nieve y hielo que llega en el sur del territorio estadounidense este fin de semana. Más de 140 millones de personas están bajo alerta desde Texas a Carolina del Norte.

Estados Unidos volvió a atacar una embarcación cerca de las costas de Venezuela

"Se esperan impactos de moderados a graves desde el centro de EEUU hasta el noreste desde hoy hasta el fin de semana. Se esperan condiciones de conducción peligrosas o imposibles. Evite viajar si es posible. También podrían producirse cierres generalizados e interrupciones en la infraestructura", informaron desde el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Según el sitio web FlightAware, durante el sábado fueron cancelados cerca de 3.400 vuelos y, para el domingo, unos 5.000 más.

A raíz de las advertencias, el presidente Donald Trump compartió un mensaje en su red social Truth: " Me han informado sobre la ola de frío récord y la histórica tormenta invernal que azotarán gran parte de Estados Unidos este fin de semana. La administración Trump está coordinando con las autoridades estatales y locales" .

Según informaron EFE y AFP, en el año 2021 la tormenta invernal Uri dejó a más de 4.5 millones de usuarios sin electricidad; también afectó el suministro de agua. Como consecuencia, murieron 246 personas.

Desde AccuWeather informaron que "un frío intenso y prolongado llegará a lugares donde una gran tormenta de hielo amenaza con cortar el suministro eléctrico a hasta un millón de clientes, desde Texas hasta Virginia".

En esa línea Evan Myers, vicepresidente sénior de AccuWeather, expresó que "es raro que una tormenta combine tanta nieve, hielo y frío intenso en un área tan extensa; una tormenta invernal generalizada que paraliza los viajes puede paralizar la vida cotidiana durante días".

Alerta en Estados Unidos por el avance de una gigantesca tormenta

Más de 160 millones de ciudadanos en Estados Unidos están bajo alerta por una gigantesca tormenta de nieve en el sur del país. Los meteorólogos aseguraron que este "evento potencialmente catastrófico generalizado desde Texas hasta las Carolinas".

Según informaron meteorólogos para AP, que "si se acumulan 1,5 centímetros (media pulgada) o, Dios no lo quiera, 3 centímetros (una pulgada) de hielo, eso podría ser catastrófico". Esto podía generar cortes de electricidad generalizados, complicaciones en las carreteras, entre otros.

Las zonas más afectadas por la supertormenta de nieve son: Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Misisipi, Alabama y Tennessee. El Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta para la región central y norte del estado de Texas, que durará desde el viernes a la noche hasta el sábado a la noche.

"El frío extremo se volverá una amenaza para la vida y probablemente dañará tuberías sin protección, además de poner en riesgo al ganado", añadieron.