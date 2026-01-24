IR A
IR A

Florencia de la V hizo un polémico comentario sobre Tini Stoessel que encendió las redes

La conductora aludió al físico de la cantante y al de Luciano Castro durante su monólogo de humor en Sex, la obra de José María Muscari, y quedó en el centro de las críticas.

La conductora fue tildada de hipócrita por usuarios de redes sociales.

La conductora fue tildada de "hipócrita" por usuarios de redes sociales.

Redes sociales

La conductora Flor de la V fue el centro de las críticas por un comentario despectivo sobre la cantante Tini Stoessel: "20 kilos mojada", bromeó desde el escenario.

Ni una más, la serie de Netflix que sacude con su mirada social.
Te puede interesar:

Hoy en Netflix: la serie de solo 8 capítulos sobre la violencia machista en la adolescencia

La actriz se presentó en la obra de teatro Sex, de José María Muscari, y durante su monólogo recordó una anécdota sobre un encuentro casual en la calle con un hombre al que comparó con Luciano Castro. "Un día iba caminando por la Avenida Córdoba y en una esquina había muchos motoqueros. Uno era un caballo, era Luciano Castro...", empezó.

Enseguida vino la frase sobre el cuerpo de la influencer por el que fue atacada en redes: "Yo tranquila, pelo lacio hasta la cintura y 20 kilos mojada: Tini Stoessel".

Si bien su sketch quiso conseguir las carcajadas del público al señalar las diferencias físicas entre los dos famosos, tuvo un efecto no deseado, ya que muchos usuarios la acusaron de cosificar y burlarse de un cuerpo ajeno. Varios opinaron que ya no se puede aceptar hacer un "chiste" con el aspecto físico de otro.

Embed

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul preparan un millonario casamiento

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul están organizando su casamiento para 2026, y trascendió que será un evento millonario, con invitados de lujo como los jugadores de la Selección argentina, entre ellos el amigo y capitán de la Scaloneta, Lionel Messi. La pareja eligió hacerlo en el Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, el mismo escenario que usaron Oriana Sabatini y Paulo Dybala y cuyo alquiler cuesta 50 mil dólares por solo dos días.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los rumores comenzaron hace un tiempo y finalmente llegó la confirmación. 

Se casan Tini Stoessel y De Paul: cómo será el millonario casamiento

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

últimas noticias

play
El Hospital de Niños, en Córdoba Capital, donde se encuentra internada la menor.

Una nena de 13 años manejaba una moto y chocó contra un poste: está grave

Hace 14 minutos
Barracas recibe a River por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

River empata con Barracas Central en su debut en el Torneo Apertura 2026

Hace 18 minutos
La conductora fue tildada de hipócrita por usuarios de redes sociales.

Florencia de la V hizo un polémico comentario sobre Tini Stoessel que encendió las redes

Hace 23 minutos
A 20 años del estreno, los protagonistas de High School Musical recorrieron caminos profesionales muy distintos tras la fama global.

Qué fue de la vida de los protagonistas de High School Musical a 20 años de su lanzamiento

Hace 1 hora
Esta localidad se destaca por sus amplias playas.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino económico y familiar con playas muy extensas

Hace 1 hora