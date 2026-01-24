Florencia de la V hizo un polémico comentario sobre Tini Stoessel que encendió las redes La conductora aludió al físico de la cantante y al de Luciano Castro durante su monólogo de humor en Sex, la obra de José María Muscari, y quedó en el centro de las críticas. + Seguir en







La conductora fue tildada de "hipócrita" por usuarios de redes sociales. Redes sociales

La conductora Flor de la V fue el centro de las críticas por un comentario despectivo sobre la cantante Tini Stoessel: "20 kilos mojada", bromeó desde el escenario.

La actriz se presentó en la obra de teatro Sex, de José María Muscari, y durante su monólogo recordó una anécdota sobre un encuentro casual en la calle con un hombre al que comparó con Luciano Castro. "Un día iba caminando por la Avenida Córdoba y en una esquina había muchos motoqueros. Uno era un caballo, era Luciano Castro...", empezó.

Enseguida vino la frase sobre el cuerpo de la influencer por el que fue atacada en redes: "Yo tranquila, pelo lacio hasta la cintura y 20 kilos mojada: Tini Stoessel".

Si bien su sketch quiso conseguir las carcajadas del público al señalar las diferencias físicas entre los dos famosos, tuvo un efecto no deseado, ya que muchos usuarios la acusaron de cosificar y burlarse de un cuerpo ajeno. Varios opinaron que ya no se puede aceptar hacer un "chiste" con el aspecto físico de otro.