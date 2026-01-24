Hoy en Netflix: la serie de solo 8 capítulos sobre la violencia machista en la adolescencia Relato directo que aborda abusos y complicidades desde una mirada cruda, con un elenco joven sólido y una narrativa intensa de fuerte impacto social. + Seguir en







Ni una más, la serie de Netflix que sacude con su mirada social.

La serie Ni una más se consolidó dentro de Netflix como una de las ficciones dramáticas más impactantes por su forma de abordar una temática compleja y dolorosa: la violencia machista en el ámbito adolescente, condensada en apenas 8 episodios de alta intensidad narrativa.

Basada en una novela de reconocimiento internacional, la historia construye un relato que no busca suavizar los conflictos, sino exponerlos con una perspectiva directa, realista y sin concesiones. Ese formato breve, sumado a su crudeza temática, fue clave para que desde su estreno se transformara en una de las opciones más recomendadas por los suscriptores.

A pesar de llevar tiempo disponible en la plataforma, la producción mantiene una fuerte presencia dentro de las preferencias del público. Su capacidad para generar debate, su estructura narrativa atrapante y la solidez de su elenco juvenil funcionan como pilares que sostienen su vigencia. La serie no solo se destaca por el tema que aborda, sino también por la forma en que lo desarrolla, construyendo una historia que interpela desde lo emocional y lo social.

Dentro del catálogo, las producciones españolas continúan posicionándose como una apuesta segura, y Ni una más logra competir con los títulos dramáticos más fuertes. Su propuesta se apoya en la brevedad, la intensidad narrativa y un mensaje social contundente, características que la diferencian y la ubican como una de las ficciones más relevantes dentro de su género.

netflix La serie de Netflix aborda la violencia machista en la adolescencia desde una mirada cruda y realista, con un formato breve de solo 8 episodios. Netflix: sinopsis de Ni una más La historia se centra en un grupo de adolescentes cuyo cotidiano se ve atravesado por una denuncia anónima dentro de su escuela. A partir de ese hecho comienzan a salir a la luz abusos, silencios sostenidos en el tiempo y situaciones de violencia que estaban normalizadas dentro del entorno educativo. El conflicto obliga a los protagonistas a revisar sus vínculos, sus creencias y su forma de relacionarse, mientras la convivencia se vuelve cada vez más tensa.

El relato expone cómo la violencia machista impacta no solo en quienes la sufren de manera directa, sino también en quienes miran hacia otro lado o eligen callar. La serie pone el foco en las consecuencias emocionales, sociales y personales que deja este tipo de situaciones, con una mirada cruda y realista que evita romantizar el conflicto y subraya la importancia de la denuncia, la palabra y la responsabilidad colectiva. Tráiler de Ni una más Embed - Ni una más | Tráiler oficial | Netflix España Reparto de Ni una más El reparto de Ni una más se apoya en un elenco joven que sostiene el peso emocional de una historia atravesada por conflictos sociales complejos. Las actuaciones resultan claves para construir un relato creíble, intenso y comprometido, donde cada personaje aporta una mirada distinta sobre la violencia, el silencio y la responsabilidad colectiva dentro del ámbito adolescente. Nicole Wallace como Alma

como Clara Galle como Greta

como Aicha Villaverde como Nata

como Gabriel Guevara como Alberto

Teresa de Mera como Berta

Iván Massagué como el profesor de historia

José Pastor como David

Daniel de Lorenzo como Hernán