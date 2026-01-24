IR A
IR A

Hoy en Netflix: la serie de solo 8 capítulos sobre la violencia machista en la adolescencia

Relato directo que aborda abusos y complicidades desde una mirada cruda, con un elenco joven sólido y una narrativa intensa de fuerte impacto social.

Ni una más

Ni una más, la serie de Netflix que sacude con su mirada social.

La serie Ni una más se consolidó dentro de Netflix como una de las ficciones dramáticas más impactantes por su forma de abordar una temática compleja y dolorosa: la violencia machista en el ámbito adolescente, condensada en apenas 8 episodios de alta intensidad narrativa.

Las nuevas Películas de Netflix con grandes actores que está en el Top de más visualizaciones
Te puede interesar:

La última película de 007 llegó a Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarla

Basada en una novela de reconocimiento internacional, la historia construye un relato que no busca suavizar los conflictos, sino exponerlos con una perspectiva directa, realista y sin concesiones. Ese formato breve, sumado a su crudeza temática, fue clave para que desde su estreno se transformara en una de las opciones más recomendadas por los suscriptores.

A pesar de llevar tiempo disponible en la plataforma, la producción mantiene una fuerte presencia dentro de las preferencias del público. Su capacidad para generar debate, su estructura narrativa atrapante y la solidez de su elenco juvenil funcionan como pilares que sostienen su vigencia. La serie no solo se destaca por el tema que aborda, sino también por la forma en que lo desarrolla, construyendo una historia que interpela desde lo emocional y lo social.

Dentro del catálogo, las producciones españolas continúan posicionándose como una apuesta segura, y Ni una más logra competir con los títulos dramáticos más fuertes. Su propuesta se apoya en la brevedad, la intensidad narrativa y un mensaje social contundente, características que la diferencian y la ubican como una de las ficciones más relevantes dentro de su género.

netflix
La serie de Netflix aborda la violencia machista en la adolescencia desde una mirada cruda y realista, con un formato breve de solo 8 episodios.

La serie de Netflix aborda la violencia machista en la adolescencia desde una mirada cruda y realista, con un formato breve de solo 8 episodios.

Netflix: sinopsis de Ni una más

La historia se centra en un grupo de adolescentes cuyo cotidiano se ve atravesado por una denuncia anónima dentro de su escuela. A partir de ese hecho comienzan a salir a la luz abusos, silencios sostenidos en el tiempo y situaciones de violencia que estaban normalizadas dentro del entorno educativo. El conflicto obliga a los protagonistas a revisar sus vínculos, sus creencias y su forma de relacionarse, mientras la convivencia se vuelve cada vez más tensa.

El relato expone cómo la violencia machista impacta no solo en quienes la sufren de manera directa, sino también en quienes miran hacia otro lado o eligen callar. La serie pone el foco en las consecuencias emocionales, sociales y personales que deja este tipo de situaciones, con una mirada cruda y realista que evita romantizar el conflicto y subraya la importancia de la denuncia, la palabra y la responsabilidad colectiva.

Tráiler de Ni una más

Embed - Ni una más | Tráiler oficial | Netflix España

Reparto de Ni una más

El reparto de Ni una más se apoya en un elenco joven que sostiene el peso emocional de una historia atravesada por conflictos sociales complejos. Las actuaciones resultan claves para construir un relato creíble, intenso y comprometido, donde cada personaje aporta una mirada distinta sobre la violencia, el silencio y la responsabilidad colectiva dentro del ámbito adolescente.

  • Nicole Wallace como Alma
  • Clara Galle como Greta
  • Aicha Villaverde como Nata
  • Gabriel Guevara como Alberto
  • Teresa de Mera como Berta
  • Iván Massagué como el profesor de historia
  • José Pastor como David
  • Daniel de Lorenzo como Hernán
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sandokán es una serie italiana de época que, con apenas ocho capítulos, logró cautivar a los amantes de los dramas históricos, las historias de aventura y los romances imposibles.
play

De qué se trata Sandokán, la nueva serie de aventuras y romances que llegó a Netflix y es tendencia

Red Rose, la serie oscura de Netflix que atrapó a millones de espectadores.
play

Expone secretos oscuros del mundo en solo 6 capítulos: la serie de Netflix que no te podés perder

Esta película fue premiada en los Premios Sur 2010 como mejor producción iberoamericana.
play

Está en Netflix: la película argentina de hace 15 años que todavía da que hablar

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix.
play

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix: cómo encontrarlo

Desde Netflix describieron la producción como una historia de “química instantánea y diálogos ágiles”.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Humana por accidente, el k-drama que se acaba de estrenar

El deportista intentará subir los 508 metros en modo libre y con la transmisión en tiempo real.
play

Vértigo extremo: Alex Honnold escalará 508 metros sin cuerdas y Netflix lo transmitirá en vivo

últimas noticias

play
El Hospital de Niños, en Córdoba Capital, donde se encuentra internada la menor.

Una nena de 13 años manejaba una moto y chocó contra un poste: está grave

Hace 18 minutos
Barracas recibe a River por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

River empata con Barracas Central en su debut en el Torneo Apertura 2026

Hace 22 minutos
La conductora fue tildada de hipócrita por usuarios de redes sociales.

Florencia de la V hizo un polémico comentario sobre Tini Stoessel que encendió las redes

Hace 27 minutos
A 20 años del estreno, los protagonistas de High School Musical recorrieron caminos profesionales muy distintos tras la fama global.

Qué fue de la vida de los protagonistas de High School Musical a 20 años de su lanzamiento

Hace 1 hora
Esta localidad se destaca por sus amplias playas.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino económico y familiar con playas muy extensas

Hace 1 hora