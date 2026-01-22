El conmovedor mensaje de la mamá de Bastian, el nene que sigue internado por el accidente en Pinamar
Macarena hizo un posteo donde comentó el estado de salud del niño de y le dejó palabras alentadoras al pequeño, quien continúa internado en terapia intensiva en Mar del Plata. “Vos sos muy fuerte”, indicó.
Apenas días después del choque, Macarena había escrito un mensaje donde había pedido seguir orando por el pequeño. “Vamos mi pequeño. Estás peleando como un campeón. Un día me dijiste: ‘mirá mamá, yo tengo mucha fuerza y puedo hacerte upa’. Hoy confirmo que tenés demasiada fuerza. Sos increíblemente fuerte. Te amo mi pochi”, indicó.
Hace unos días, la mujer volvió a utilizar sus historias de WhatsApp para mostrar el acompañamiento que recibe en el hospital. Fuerza, Bastián. Acá te estamos esperando. Tu familia te ama. Dios es grande”. Junto a esa imagen, Macarena agregó: “Cadena de oración por Bastián Jerez. Dios, escucha esta petición con intención”.
Este jueves 22 de enero, mediante el mismo medio, Macarena compartió un nuevo y conmovedor pedido mientras su hijo era sometido a estudios médicos. “Seguimos pidiendo por Basti. En estos momentos le están realizando una resonancia. Oremos por él, por su cabecita, por su columna y por todo su cuerpito. Vamos hijo, sos muy fuerte. Te amo”, sostuvo cargado de angustia y esperanza.
Preocupación por la salud de Bastian: le harán una traqueotomía
Crece la preocupación por la salud de Bastian Jerez, el niño de 8 años que sufrió un accidente cuando estaba abordo de una UTV sin cinturón de seguridad en las playas de Pinamar. El último parte médico marca que el menor se deberá someter a una séptima operación en el hospital de Mar del Plata donde le harán una traqueotomía para "asegurar una vía respiratoria más estable".
"Durante la tarde ayer se intentó retirar de manera programada el respirador para evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios. Se evidenció falta de respiración espontánea de probable origen neurológico. Por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria", señaló sobre el documento enviado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires la periodista de C5N, Jimena Paternoster, desde la ciudad balnearia.
En el mismo se detalló que, además, "se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para programar una traqueotomía con el objetivo de asegurar una vía respiratoria más estable. Hoy se realizaron estudios complementarios para evidenciar daños en el sistema nervioso central, pendiente de informe definitivo".