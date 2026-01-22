22 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El conmovedor mensaje de la mamá de Bastian, el nene que sigue internado por el accidente en Pinamar

Macarena hizo un posteo donde comentó el estado de salud del niño de y le dejó palabras alentadoras al pequeño, quien continúa internado en terapia intensiva en Mar del Plata. “Vos sos muy fuerte”, indicó.

Por
El último parte médico de Bastian marca que elmenor deberá someterse a una traqueotomía

El último parte médico de Bastian marca que el menor deberá someterse a una traqueotomía

Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados de agresión sexual por una joven argentina.
Te puede interesar:

Una joven argentina denunció a tres futbolistas de la selección de Perú por agresión sexual

Apenas días después del choque, Macarena había escrito un mensaje donde había pedido seguir orando por el pequeño. “Vamos mi pequeño. Estás peleando como un campeón. Un día me dijiste: ‘mirá mamá, yo tengo mucha fuerza y puedo hacerte upa’. Hoy confirmo que tenés demasiada fuerza. Sos increíblemente fuerte. Te amo mi pochi”, indicó.

Hace unos días, la mujer volvió a utilizar sus historias de WhatsApp para mostrar el acompañamiento que recibe en el hospital. Fuerza, Bastián. Acá te estamos esperando. Tu familia te ama. Dios es grande”. Junto a esa imagen, Macarena agregó: “Cadena de oración por Bastián Jerez. Dios, escucha esta petición con intención”.

Este jueves 22 de enero, mediante el mismo medio, Macarena compartió un nuevo y conmovedor pedido mientras su hijo era sometido a estudios médicos. “Seguimos pidiendo por Basti. En estos momentos le están realizando una resonancia. Oremos por él, por su cabecita, por su columna y por todo su cuerpito. Vamos hijo, sos muy fuerte. Te amo”, sostuvo cargado de angustia y esperanza.

Macarena, mamá de Bastian Jeréz

Preocupación por la salud de Bastian: le harán una traqueotomía

Crece la preocupación por la salud de Bastian Jerez, el niño de 8 años que sufrió un accidente cuando estaba abordo de una UTV sin cinturón de seguridad en las playas de Pinamar. El último parte médico marca que el menor se deberá someter a una séptima operación en el hospital de Mar del Plata donde le harán una traqueotomía para "asegurar una vía respiratoria más estable".

"Durante la tarde ayer se intentó retirar de manera programada el respirador para evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios. Se evidenció falta de respiración espontánea de probable origen neurológico. Por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria", señaló sobre el documento enviado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires la periodista de C5N, Jimena Paternoster, desde la ciudad balnearia.

En el mismo se detalló que, además, "se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para programar una traqueotomía con el objetivo de asegurar una vía respiratoria más estable. Hoy se realizaron estudios complementarios para evidenciar daños en el sistema nervioso central, pendiente de informe definitivo".

Noticias relacionadas

El colectivo y los autos involucrados en el choque múltiple en Palermo.

Choque múltiple en Palermo: un chofer de colectivo se desvaneció y embistió varios vehículos estacionados

Tras el aumento de la VTV, la multa por no tenerla al día supera una cifra millonaria.

Tras el aumento: a cuánto llega la multa por no tener la VTV al día en 2026

play

El duro relato de la madre de la menor abusada por un comerciante chino: "Hubo comentarios de otras chicas"

Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar está bajo custodia de la PFA. 

Extraditaron a Argentina al sicario uruguayo acusado de un doble crimen narco en Pilar y Recoleta

play

Tensión en Villa Luzuriaga: un comerciante fue denunciado por abusar a una nena de 11 años

El fuego en Chubut no da tregua: evacuaron familias por el avance de las llamas

El fuego en Chubut no da tregua: evacuaron familias por el avance de las llamas

Rating Cero

Javier Bazterrica fue denunciado por la conductora por violencia digital contra una mujer.

Anamá Ferreira denunció al "Gigoló" por racista y xenófobo: "A mí también me dijeron mono"

La conductora dejó de lado las críticas contra su colega y elogió a la producción.
play

Moria Casán defendió a Cecilia Roth tras las críticas por sus actitudes durante el rodaje en la biopic

La bailarina tuvo que hacer terapia para poder enfrentar el programa. 

Momi Giardina contó que la pasó mal en MasterChef y tuvo que ir al psiquiatra

La pareja tiene diferencias irreconciliables aunque siguen juntos por sus hijas.

"A llorar a la iglesia": Thiago Medina respondió a una Daniela Celis desesperada

Su polémico divorcio en 1994, trascendió en los medios por la infidelidad del actor en el mismo día de su casamiento..

El ex de Catherine Fulop la acusó de "vendepatria" y la amenazó en vivo

El caso de la pareja que duró muy poco debido a una infidelidad

¿Crisis en poco tiempo? A esta famosa modelo argentina la estarían engañando tras ponerse en pareja

últimas noticias

Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados de agresión sexual por una joven argentina.

Una joven argentina denunció a tres futbolistas de la selección de Perú por agresión sexual

Hace 22 minutos
España se encuentra conmocionada por el choque de trenes.

Choque de trenes en España: hallaron otros dos cuerpos y subió a 45 la cantidad de muertos

Hace 23 minutos
Javier Bazterrica fue denunciado por la conductora por violencia digital contra una mujer.

Anamá Ferreira denunció al "Gigoló" por racista y xenófobo: "A mí también me dijeron mono"

Hace 37 minutos
play
La conductora dejó de lado las críticas contra su colega y elogió a la producción.

Moria Casán defendió a Cecilia Roth tras las críticas por sus actitudes durante el rodaje en la biopic

Hace 38 minutos
El jugador de 29 años fue intervenido por tercera vez de la misma afección.

Operaron del corazón a un jugador de Rosario Central: qué dice el primer parte médico

Hace 47 minutos