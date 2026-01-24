Ola de calor sofocante en Buenos Aires: un "muro atmosférico" mantendrá las altas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por temperaturas extremas para varias provincias de Argentina. Este fenómeno se mantendrá durante el fin de semana, aunque se espera que las lluvias retornen la semana próxima.

Continúa la ola de calor en Buenos Aires ; durante el fin de semana se esperan máximas que rondarán entre los 33° y 34°. Por el momento, la existencia de un "muro atmosférico" bloquea el ingreso de aire frío, por lo que no se espera un descenso de las temperaturas para los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por temperaturas extremas para las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza y Neuquén, que se mantendrá durante todo el fin de semana.

El sábado 24 se presentará con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 24 ° y la máxima alcanzará los 33° , en un contexto de calor moderado a intenso. A pesar de esto, durante las primeras horas del día, el viento traerá un poco de alivio ante máximas tan altas.

Según explicaron desde Meteored, este "muro atmosférico" que impide el ingreso de aire frío se debe a dos factores: un sistema de altas presiones ubicado sobre el Atlántico genera una circulación persistente de aire cálido desde el norte hacia el centro del país, alimentando el aumento sostenido de las temperaturas.

A esto se suma un fenómeno clave: la subsidencia , que se produce cuando el aire de las capas altas de la atmósfera desciende, se comprime por el incremento de la presión y se calienta de manera natural.

Este descenso de aire no solo eleva las temperaturas en superficie, sino que además crea una estructura de bloqueo atmosférico, una especie de cúpula térmica que impide el avance de frentes fríos desde la Patagonia, favoreciendo la persistencia del calor y prolongando las condiciones extremas, señalaron desde el sitio.

Cómo estará el clima en CABA para el fin de semana, marcado por la ola de calor

La Ciudad de Buenos Aires continuará atravesando un período de calor sostenido, con temperaturas elevadas, ambiente pesado y condiciones mayormente estables, aunque con una leve señal de inestabilidad hacia mediados de la semana.

El domingo 25 mantendrá condiciones similares, con cielo algo nublado y ambiente caluroso. Se espera una mínima de 25° y una máxima de 34°, sin precipitaciones previstas.

caba pronostico 24-1-25 Captura del SMN.

El lunes 26 marcará el pico térmico del período, con una jornada sofocante: la temperatura máxima llegará a los 36° y la mínima será de 26°, con cielo parcialmente nublado y tiempo estable.

El martes 27 se producirá un leve descenso térmico, aunque el ambiente seguirá siendo caluroso. La máxima será de 34° y la mínima de 24°, con probabilidad de lluvias entre el 10 y el 40 %, siendo el día con mayor chance de inestabilidad del período.

A pesar de la ola de calor, rige una alerta meteorológica por tormentas

A su vez, el SMN también emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas de variada intensidad para las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

En estas regiones se esperan fuertes precipitaciones acompañadas principalmente por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo de diversos tamaños y ráfagas que podrían superar 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.