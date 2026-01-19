19 de enero de 2026 Inicio
Choque de trenes en España: por qué los asientos no tienen cinturones de seguridad

El descarrilamiento de dos unidades en Córdoba, por el cual ya se registraron al menos 39 muertos, volvió a colocar en la agenda pública la seguridad de los pasajeros.

Descarrilaron dos trenes en España.

La pasajera se refirió al estado de su hermana tras el choque.
"Me despedí de mi hermana embarazada": el desgarrador testimonio de una pasajera tras el choque de trenes en España

Un análisis publicado en 2007 por el portal Railway Gazette International, especializado en la industria ferroviaria, advirtió sobre el uso de los cinturones en los trenes y marcó que "aumentarían el riesgo de lesiones en caso de colisión". En este marco, detalló que los asientos de las unidades ferroviarias se deforman para reducir la energía cinética.

En tal sentido, el informe ejemplificó con distintas colisiones producidas en Europa: "Se analizaron seis accidentes recientes y la conclusión fue que, si bien el uso de cinturones podría haber salvado la vida de 11 pasajeros expulsados, habría causado la pérdida de 88 vidas al mantener a algunos pasajeros en una situación de riesgo. Al parecer, muchos pasajeros que salen despedidos en un vagón evitan ser aplastados".

Según informaron medios españoles, este domingo un tren de la empresa privada Iryo, que cubría el trayecto Málaga–Madrid, descarriló y terminó cruzando a la vía paralela por la que circulaba una formación de la estatal Renfe Alvia, que viajaba desde Madrid hacia Huelva. Como consecuencia del impacto y el cruce de vagones, ambos trenes terminaron fuera de las vías.

Las primeras reconstrucciones indican que los últimos vagones del tren de Iryo fueron los que descarrilaron. Algunos quedaron retorcidos y volcados, lo que complicó las tareas de rescate. Varios pasajeros permanecieron atrapados entre los hierros y debieron ser evacuados por bomberos y personal sanitario en medio de un operativo de alta complejidad.

Desde el lugar del accidente, responsables de los equipos de rescate describieron escenas de extrema gravedad dentro de los vagones afectados, con estructuras deformadas y personas atrapadas, lo que obligó a realizar maniobras delicadas para acceder a los sobrevivientes.

La estatal ferroviaria Adif confirmó que el accidente provocó el corte total del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, mientras se evalúan los daños en la infraestructura. En paralelo, hospitales de distintas regiones activaron protocolos de emergencia para recibir a los heridos.

Una pareja de argentinos cambió a último momento su pasaje de tren que chocó en España

En medio de las noticias del trágico choque de trenes en España, en el que murieron 39 personas, hay un resquicio para un poco de luz. Una pareja de argentinos que vacacionaba en la península ibérica se salvó de milagro al cambiar a último momento el pasaje que habían sacado para viajar en una de las formaciones que protagonizaron incidente. "Nos ganamos la lotería, volvimos a nacer", afirmaron.

En medio de su viaje por España, Estefanía y su compañero decidieron extender sus vacaciones y quedarse unos días más en Málaga. Para eso, cambiaron el ticket que habían sacado para el tren Iryo que salió de la Costa del Sol con destino a Madrid y descarriló en su paso por Adamuz, cerca de Córdoba.

"Nos ganamos la lotería", planteó ella a el diario español El Mundo. "Volvimos a nacer", aseguraron, y contaron que recién habían empezado a cenar cuando recibieron la noticia. Luego, un mensaje en el celular informando del siniestro y anunciando la cancelación del viaje que tenían previsto realizar a primera hora de este lunes.

"Nos quedamos en shock", relató Estefanía. Ahora, buscan la manera de volver a Madrid para tomar el vuelo de regreso a Argentina, con una especial sensación adentro que combina el miedo con el alivio de haber evitado ser parte de una tragedia.

