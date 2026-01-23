El Washington Post destacó la "descarada" defensa de Javier Milei al capitalismo en Davos

Mediante una editorial publicada este viernes, uno de los principales medios gráficos de Estados Unidos aseguró que el presidente argentino fue el único que impartió una conferencia de economía durante el foro. "Fue oportuna y necesaria", sostuvo.

El diario norteamericano enumeró los "logros económicos" de la administración de Javier Milei.

En un artículo editorial publicado este viernes, The Washington Post , uno de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos, volvió a elogiar al presidente argentino Javier Milei. En esta ocasión, destacó que fue el único que se dedicó a hablar de economía en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

El BCRA sigue acumulando dólares: compró u$s75 millones y se acerca a los u$s1.000 millones en el mes

"La mayoría de los líderes mundiales asisten al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, para pontificar sobre asuntos globales. En cambio, el presidente argentino, Javier Milei, imparte conferencias sobre economía", comenzó el escrito firmado por el consejo editorial del Post.

"Desde su sorpresiva victoria en diciembre de 2023, el economista convertido en presidente se ha propuesto en Davos defender con optimismo y descaro el capitalismo. Este año no fue la excepción", aseguró el medio norteamericano sobre su exposición en la cumbre que reúne cada año a los principales líderes mundiales de la política y la economía.

Además, subrayó que el presidente argentino se refirió a que "el sistema capitalista no es simplemente más 'productivo', sino el 'único sistema justo' para promover la libertad".

Luego, el diario de Estados Unidos destacó la política económica de Milei. "Cuando llegó a la Casa Rosada, la inflación era del 25% mensual. El país, rico en recursos naturales, había caído en la pobreza extrema. La incansable búsqueda de reformas de libre mercado por parte de Milei está dando resultados. Convirtió un déficit fiscal del 15% de su producto interno bruto en un pequeño superávit fiscal , reduciendo la tasa de inflación al 2,8% y los niveles de pobreza de casi el 60% a alrededor del 30%", sostuvo.

"La mayoría de los políticos, incluso los radicales, prefieren suavizar su estrategia con un lenguaje moderado. Milei prefiere referirse al sector público como una 'enfermedad', el 'enemigo' y una 'organización criminal y violenta'. Captó la atención mundial por primera vez cuando apareció en campaña con una motosierra. El jueves, en Davos, afirmó haber implementado 13.500 reformas desde que asumió el cargo para dinamizar la economía", dijo luego el Washington Post.

Por otra parte, el medio norteamericano sostuvo que Milei hace más por alterar al statu quo que su par de Estados Unidos. "A diferencia de Donald Trump, el autoproclamado anarcocapitalista ha estado trabajando para erradicar las barreras comerciales, incluso con países como China", aseguraron.

"Pero lo que realmente distingue al presidente argentino de otros líderes es su deseo de reducir su propio poder y control. 'Lo más responsable que pueden hacer los políticos es dejar de molestar a quienes están creando un mundo mejor', dijo en Suiza. Pocos de sus pares estarán de acuerdo, lo que hace que su mensaje sea aún más importante", cerró.

Las principales definiciones de Javier Milei en Davos: "Esto es Make Argentina Great Again"

El presidente Javier Milei volvió a utilizar el Foro Económico Mundial de Davos como escenario para una defensa frontal del capitalismo de libre empresa, al que definió no solo como el sistema más productivo, sino también como el único moralmente justo.

En un extenso discurso de fuerte impronta doctrinaria, el mandatario sostuvo que no existe contradicción entre eficiencia económica y ética, y afirmó que las políticas públicas deben basarse en valores morales y no en el utilitarismo político, al que responsabilizó por el avance del socialismo y la degradación de Occidente.

Embed - El discurso de MILEI en DAVOS: "El CAPITALISMO es el ÚNICO sistema JUSTO"

Milei cuestionó las agendas impulsadas por organismos internacionales, reivindicó la propiedad privada, el principio de no agresión y la función empresarial como motores del crecimiento, y aseguró que la intervención estatal y la regulación “matan el crecimiento”.

En ese marco, defendió las reformas aplicadas en la Argentina desde su llegada al poder, volvió a advertir sobre los riesgos del socialismo y el wokismo, y llamó a “retornar a las raíces de Occidente”, la filosofía griega, el derecho romano y los valores judeocristianos, para evitar el colapso moral y económico de las sociedades occidentales.

Las frases más destacadas del discurso