El crudo testimonio de un influencer argentino que estuvo en el choque de trenes en España Un popular youtuber y creador de contenido que vive en el territorio español contó en sus redes sociales que se encontraba en el vagón contiguo al que descarriló este domingo.







Al menos 21 muertos y 25 heridos graves por el accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) que conmociona a España, ocasionó hasta el momento 21 víctimas mortales y centenares de heridos. Según informó Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, hay en observación 73 adultos heridos, y además 5 heridos graves y 6 muy graves, incluido uno de los maquinistas. La unidad tenía a bordo a más 300 pasajeros, entre ellos un argentino que relató cómo vivió el accidente.

La colisión se produjo a las 19.39 (hora local) cuando una formación la empresa Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid, se salió de los rieles e invadió la vía contigua, por donde avanzaba un Alvia que cubría el trayecto Madrid - Huelva. El choque hizo descarrilar también al Alvia, con vagones volcados y severos daños.

Entre los pasajeros víctimas de la tragedia se encuentra Lucas Merayo, conocido como Merakio, un popular youtuber y creador de contenido argentino que vive en España desde hace cuatro años. El influencer contó en sus redes sociales que se encontraba en el vagón contiguo al que descarriló este domingo: "Estamos yendo a un lugar seguro todos los que estamos bien y podemos caminar".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @merakio Merakio a través de sus historias de Instagram, aseguró que tanto él como su pareja están bien. "Nos pasó un tren por al lado y se movió todo. Se descarrilaron vagones de los dos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos. Nos están evacuando al pueblo de al lado", narró. También compartió con sus seguidores los videos del operativo y aseguró que "siguen sacando gente".

El argentino también relató que el tren en el que viajaba se salió de la vía a la mitad y compartió el comunicado oficial de la empresa Iryo. Por su lado, el Consejero de Sanidad Andalucía, Antonio Sanz, declaró que "uno de los trenes cayó por un talud de cuatro metros". "Tenemos muchos medios actuando, los bomberos están trabajando para excarcelar a las personas que están atrapadas", relató.

choque de trenes Asimismo, la Cruz Roja de Adamuz movilizó personal y elementos sanitarios para asistir a las víctimas del accidente que se produjo este domingo. "Hemos activado nuestros equipos de emergencia en atención sanitaria y psicosocial para atender a afectados en Adamuz: ambulancias de Córdoba, Jaén y Granada, psicólogos, equipos logísticos para entrega de mantas, agua y víveres para afectados", comunicaron en sus redes sociales.