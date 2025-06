Una joven contó la "maldición" que tiene en los dientes y se hizo viral: "Muy traumático"

Le dedicó un video a la novia de su ex marido y se hizo viral: "Con vos no se va a casar"

Todo comenzó a sus 17 o 18 años, cuando tuvo que ponerse aparatos por un diente torcido. En ese momento le hicieron una placa y descubrieron que "tenía un diente de más en el paladar". "Cuando me pusieron los aparatos, se generó espacio y ese dientito empezó a salir; me operaron y me lo sacaron", explicó.

Después de que le sacaron los aparatos, sufrió un accidente de tránsito. "Yo tenía la retención. Cuando choqué, el alambre salió por acá, ¿ven esa cicatriz?"”, preguntó señalando su labio inferior. "Me fracturé la mandíbula. Me golpeé dos dientes y este, por el que yo me había puesto los aparatos, se me fue para atrás de vuelta", contó.

TikTok Redes sociales

En los otros dos dientes le hicieron unos arreglos, aunque uno "murió en el impacto" y quedó "más negro". "Un día, hace unos cuantos años, me desperté con la cara paralizada y me dolía al lado de la nariz", relató la joven. La placa reveló una infección en la raíz de uno de los dientes que le habían arreglado.

"Me dieron antibiótico pero no me hicieron tratamiento de conducto, que es lo que me tendrían que haber hecho. Ahí se me fue, pero el año pasado me volví a levantar un día con la cara dormida de vuelta, me hicieron placa y efectivamente la infección era una pelota, tenía la cara hecha un huevo", recordó.

En ese momento también encontraron una infección más chica en el otro diente que le habían arreglado, pero la influencer decidió hacerse un solo tratamiento de conducto y no los dos "porque es traumático". "Y el otro día me despierto y tengo como dormidito y un dolorcito. Fui y me hice el tratamiento de conducto", contó.

"Pero como ahora (ese diente) murió, se está poniendo amarillo. Entonces tengo blanco, gris, blanco, amarillo, blanco. ¿Qué soy? ¿La bandera del orgullo en las teclas? Y como por afuera no se blanquea, porque el tema está por dentro, me tienen que hacer blanqueamiento interno", lamentó.

"Estoy pagando petrodólares por sesión. Esa es mi maldición en los dientes. Ah, y cuando me fui a hacer el tratamiento de conducto, me sacó otro pedazo de diente del paladar que me había quedado por dentro y me estaba volviendo a salir. No, me pasan cosas raras, todo muy traumático", concluyó con humor.

El video de la joven con la "maldición" en los dientes