Insólito: el reclamo de un joven a su tatuador que se volvió viral

"¿No ves una diferencia ahí? Te lo dije cuando me puse en el espejo. Te pido por favor que mires la foto porque acá hay un problema", insistió. "¿Qué diferencia le ves?", preguntó confundido el tatuador, ya que había respetado el diseño. "Agustín, ¿cómo se escribe el número 5? Me tatuaste un número 5 al revés, campeón", fue la increíble respuesta.

"Te lo digo con la mejor, maestro, pero me pusiste un número 5 al revés. O sea, fuiste al mismo colegio que yo en la primaria. El número 5 va para un lado y me lo pusiste para el otro. Te lo digo de onda, pero me tatuaste un número 5 para el otro lado", afirmó el cliente.

Con mucha paciencia, el tatuador le señaló: "¡Está en el espejo! Así lo tenés", agregó, y le adjuntó una foto que había sacado el día del tatuaje donde se podía ver que estaba correctamente orientado. "Te juro... No, no, no, está bien, lo que pasa es que yo me lo saqué en el espejo y me quería cortar las bolas", explicó el cliente.

"Ya está, no dije nada, disculpame. No dormí en toda la noche y 6:30 de la mañana me fui al gimnasio a hacer piernas porque estaba loco. Olvidate, no dije nada", se disculpó. La insólita conversación se viralizó en TikTok: acumuló más de 3 millones de reproducciones y casi 4.000 comentarios.

Así fue el reclamo del joven a su tatuador