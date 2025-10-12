Rusherking se alejó de la música por tiempo indefinido: cuál será su nuevo trabajo El artista realizó un inesperado anuncio en sus redes sociales que no tardó en ser viral por el contenido del mismo.







Rusherking puso en pausa su carrera en la música. Instagram

El artista Thomas Nicolás Tobar, conocido artísticamente como Rusherking, anunció su distanciamiento de la música por tiempo indefinido y con un nuevo objetivo por delante, el cual no tardó en llamar la atención de sus casi 4 millones de seguidores en Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, Rusherking compartió un video y escribió: "Poniéndonos al día con @marubotanaok. @pastasolearg muy pronto". Esto sorprendió mucho, ya que etiquetó a la reconocida cocinera de 56 años y agregó otra de un restaurante llamado Pastasole, el cual está ubicado en Nueva York y cuenta con miles de followers en redes sociales.

En el video en cuestión, se pudo escuchar que él le dijo a Maru Botana: "No tiene nada que ver con la música, aunque la música es mi primer amor y siempre voy a hacer música. Me voy a abrir un restaurant de pastas". Con estas palabras, la noticia no tardó en ser viral y evidenció que el cantante incursionará en el mundo culinario.

Embed - RUSHER on Instagram: "Poniéndonos al día con @marubotanaok @pastasolearg MUY PRONTO " View this post on Instagram A post shared by RUSHER (@rusherking)

Para finalizar, Rusherking le dice algo a Maru Botana que fue tomado como un mensaje para sus fans: "Quiero que conozcas el local. ¿Viste cómo quedó? Es tremendo, estoy enamorado". Ahora solo resta esperar para conocer cómo será la inauguración y si el cantante triunfa en esta nueva etapa de su vida.

