Rusherking se alejó de la música por tiempo indefinido: cuál será su nuevo trabajo

El artista realizó un inesperado anuncio en sus redes sociales que no tardó en ser viral por el contenido del mismo.

Rusherking puso en pausa su carrera en la música.

Rusherking puso en pausa su carrera en la música.

A través de su cuenta de Instagram, Rusherking compartió un video y escribió: "Poniéndonos al día con @marubotanaok. @pastasolearg muy pronto". Esto sorprendió mucho, ya que etiquetó a la reconocida cocinera de 56 años y agregó otra de un restaurante llamado Pastasole, el cual está ubicado en Nueva York y cuenta con miles de followers en redes sociales.

En el video en cuestión, se pudo escuchar que él le dijo a Maru Botana: "No tiene nada que ver con la música, aunque la música es mi primer amor y siempre voy a hacer música. Me voy a abrir un restaurant de pastas". Con estas palabras, la noticia no tardó en ser viral y evidenció que el cantante incursionará en el mundo culinario.

Para finalizar, Rusherking le dice algo a Maru Botana que fue tomado como un mensaje para sus fans: "Quiero que conozcas el local. ¿Viste cómo quedó? Es tremendo, estoy enamorado". Ahora solo resta esperar para conocer cómo será la inauguración y si el cantante triunfa en esta nueva etapa de su vida.

Rusherking decidió cambiar su nombre artístico: cómo se llamará ahora

El cantante Thomas Nicolás Tobar, conocido popularmente como Rusherking, reveló su deseo por dejar su icónico apodo en el pasado y rápidamente se vinculó esta situación con el artista canadiense The Weeknd, quien también buscó abandonar su nombre artístico para ser llamado Abel Tesfaye.

Rusherking decidió cambiar su nombre artístico tras muchos años.

Rusherking decidió cambiar su nombre artístico tras muchos años.

