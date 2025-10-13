Nico Vázquez quedó expuesto por los comentarios virales de Dai Fernández El actor continúa con la polémica luego de su separación de Gimena Accardi y su compañera de teatro recibe cada vez más acusaciones.







Gimena Accardi podría haber sido infiel a Nico Vázquez tras descubrir lo de Dai Fernández.

El actor Nico Vázquez quedó expuesto por los comentarios virales de Dai Fernández, algo que parece evidenciar que su romance con su compañera del teatro viene de hace muchos meses y no es algo reciente, lo que terminaría por generar aún más polémica con Gimena Accardi.

A través de su cuenta de X, la usuaria @Cruelaverdadera se encargó de recopilar cuatro publicaciones de Nico Vázquez en Instagram con comentarios de Dai Fernández. La particularidad es que todos los casos son del 2024, y comenzó con el siguiente: "¡Hermosos! ¡Merecidas esas vacaciones! ¡Los quiero!".

Luego, la compañera de teatro del actor escribió "Lindos" en otra de las publicaciones que aparecieron juntos, lo que terminó por generar muchas críticas contra ella. Así, muchos recordaron los casos de la China Suárez con varias de sus parejas y de Christian Nodal con Cazzu, quienes se ganaron el repudio generalizado por sus actitudes.

Dai Fernández comentarios Nico Vázquez Gime Accardi 1 Los comentarios de Dai Fernández expusieron a Nico Vázquez. Capturas Instagram

En otra de las imágenes, Fernández expresó: "¡Siempre lindo compartir con ustedes! Los quiero mucho". Y justamente este comentario es de hace bastante menos de un año, por lo que el romance extramatrimonial de Vázquez con ella podría venir desde ese momento, aunque todavía no hay confirmación de ello.