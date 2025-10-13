IR A
IR A

Nico Vázquez quedó expuesto por los comentarios virales de Dai Fernández

El actor continúa con la polémica luego de su separación de Gimena Accardi y su compañera de teatro recibe cada vez más acusaciones.

Gimena Accardi podría haber sido infiel a Nico Vázquez tras descubrir lo de Dai Fernández.

Gimena Accardi podría haber sido infiel a Nico Vázquez tras descubrir lo de Dai Fernández.

Nico Vázquez ya no quiere ocultar más su vínculo con Dai Fernández.
Te puede interesar:

Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández: "Es algo de hace días..."

A través de su cuenta de X, la usuaria @Cruelaverdadera se encargó de recopilar cuatro publicaciones de Nico Vázquez en Instagram con comentarios de Dai Fernández. La particularidad es que todos los casos son del 2024, y comenzó con el siguiente: "¡Hermosos! ¡Merecidas esas vacaciones! ¡Los quiero!".

Luego, la compañera de teatro del actor escribió "Lindos" en otra de las publicaciones que aparecieron juntos, lo que terminó por generar muchas críticas contra ella. Así, muchos recordaron los casos de la China Suárez con varias de sus parejas y de Christian Nodal con Cazzu, quienes se ganaron el repudio generalizado por sus actitudes.

Dai Fernández comentarios Nico Vázquez Gime Accardi 1
Los comentarios de Dai Fernández expusieron a Nico Vázquez.

Los comentarios de Dai Fernández expusieron a Nico Vázquez.

En otra de las imágenes, Fernández expresó: "¡Siempre lindo compartir con ustedes! Los quiero mucho". Y justamente este comentario es de hace bastante menos de un año, por lo que el romance extramatrimonial de Vázquez con ella podría venir desde ese momento, aunque todavía no hay confirmación de ello.

Para finalizar, @Cruelaverdadera compartió el más polémico de todos los mensajes: "¡Feliz cumple Gime! ¡Qué hermoso este video! ¡Qué lindo el amor que se tienen! ¡Son dos hermosos!". De esta manera, incluso llegó a mostrarse cercana de quien era esposa de Nico Vázquez, algo que provocó mucha bronca entre los internautas.

Dai Fernández comentarios Nico Vázquez Gime Accardi 2
¿El romance de Dai Fernández y Nico Vázquez comenzó hace un año?

¿El romance de Dai Fernández y Nico Vázquez comenzó hace un año?

Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández: "Es algo de hace días..."

El actor Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández, su compañera de elenco en la obra de teatro Rocky, algo que hizo mucho ruido luego de lo que fue la escandalosa separación de la actriz Gimena Accardi hace apenas algunas semanas.

Dai Fernández y Nico Vázquez
Nico Vázquez ya no quiere ocultar más su vínculo con Dai Fernández.

Nico Vázquez ya no quiere ocultar más su vínculo con Dai Fernández.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nico Vázquez y Dai Fernández son compañeros en Rocky.

Yanina Latorre confirmó la relación entre Nico Vázquez y Dai Fernández: "Hay algo muy fuerte"

Dai Fernández y Nico Vázquez se habrían enamorado durane la obra de teatro.

La respuesta de Nico Vázquez sobre el supuesto romance con Dai Fernández: "Me quiero..."

La primera se estrenará el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero de 2026.

Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

últimas noticias

Agustín Laje se despegó del acusado por el doble femicidio en Córdoba: No tengo ningún tipo de relación con esta persona

Agustín Laje se despegó del acusado por el doble femicidio en Córdoba: "No tengo ningún tipo de relación"

Hace 12 minutos
Los ADRs subieron en Wall Street.

El mercado, expectante por la reunión entre Javier Milei y Donald Trump: los ADRs subieron hasta 20%

Hace 15 minutos
play
Game of Thrones ﻿tendrá una nueve serie luego de su éxito.

Se agranda el universo de Game of Thrones: llega una nueva serie a HBO Max

Hace 17 minutos
Triple femicidio de Florencio Varela: Sotacuro sostuvo que fue utilizado y negó haber participado del crimen

Triple femicidio de Florencio Varela: Sotacuro sostuvo que fue "utilizado" y negó haber participado del crimen

Hace 29 minutos
play
Apple TV decidió cambiar su streaming para siempre.

Apple TV cambia el streaming para siempre tras un sorpresivo anuncio

Hace 1 hora