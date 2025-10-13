Sumo, Soda Stereo y Charly García juntos: a 40 años de una cumbre histórica

Compartieron el mismo escenario el 13 de octubre de 1985, en la última noche del Festival Rock&Pop que se desarrolló en el estadio de Vélez Sarsfield.

Gustavo Cerati, Charly García y Luca Prodan la noche del 13 de octubre de 1985.

En octubre de 1985, nueve meses después de su lanzamiento, la novedosa radio FM Rock&Pop realizó un festival en el estadio de Vélez Sarsfield que reunió a varios artistas de renombre, tanto del plano nacional como internacional: Nina Hagen, INXS, John Mayall, Los Abuelos de la Nada, Virus, G.I.T. y Fito Páez , entre otros.

Rusherking se alejó de la música por tiempo indefinido: cuál será su nuevo trabajo

Fueron tres jornadas seguidas (11, 12 y 13 de octubre). La noche del domingo, que cerró el festival, se produjo una cumbre histórica: Sumo, Soda Stereo y Charly García , en el mismo escenario.

Hace 40 años se hacía el Festival Rock&Pop Lleno de música, pasión y energía Fue uno de los últimos festivales “analógicos”, un evento que unió a 60.000 personas sin redes sociales, solo con el boca a boca y las radios pic.twitter.com/z3XE4gOhar

La banda de Hurlingham era por entonces la sensación del underground porteño y bonaerense. Acababa de lanzar Divididos por la felicidad, su primer disco oficial luego del "pirata" Corpiños en la madrugada. Aquella noche, como tantas otras, Luca Prodan salió a escena luciendo una peluca brillante y sus clásicos anteojos con palmeras. Junto al italiano estaban Roberto Pettinato, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Germán Daffunchio y Alberto Troglio , la histórica formación de Sumo. Marcelo Rodríguez , que todavía no se hacía llamar Gillespi, actuó como músico invitado.

Luego de Sumo llegó el turno de Soda Stereo. El trío conformado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, que se encontraba en pleno ascenso, tocó varios temas de su disco debut, editado en 1984, y anticipó algunos temas de Nada Personal, que se lanzó al mes siguiente. Fue a primera vez que Soda tocó en un estadio, una suerte de bautismo de fuego para la consagración latinoamericana que llegaría tiempo después.

Embed - SODA STEREO - FESTIVAL ROCK & POP, ESTADIO VÉLEZ SARSFIELD, BUENOS AIRES, ARGENTINA - 13/10/1985

Aquella noche también actuaron La Unión (España) y Blitz (Brasil), pero el cierre estuvo a cargo de Charly García, que por esos años atravesaba uno de los tramos más exitosos de su carrera solista luego de haber lanzado la primera trilogía: los álbumes Yendo de la cama al living (1982), Clics modernos (1983) y Piano Bar (1984).