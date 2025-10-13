IR A
IR A

Sumo, Soda Stereo y Charly García juntos: a 40 años de una cumbre histórica

Compartieron el mismo escenario el 13 de octubre de 1985, en la última noche del Festival Rock&Pop que se desarrolló en el estadio de Vélez Sarsfield.

Gustavo Cerati

Gustavo Cerati, Charly García y Luca Prodan la noche del 13 de octubre de 1985.

En octubre de 1985, nueve meses después de su lanzamiento, la novedosa radio FM Rock&Pop realizó un festival en el estadio de Vélez Sarsfield que reunió a varios artistas de renombre, tanto del plano nacional como internacional: Nina Hagen, INXS, John Mayall, Los Abuelos de la Nada, Virus, G.I.T. y Fito Páez, entre otros.

Rusherking puso en pausa su carrera en la música.
Te puede interesar:

Rusherking se alejó de la música por tiempo indefinido: cuál será su nuevo trabajo

Fueron tres jornadas seguidas (11, 12 y 13 de octubre). La noche del domingo, que cerró el festival, se produjo una cumbre histórica: Sumo, Soda Stereo y Charly García, en el mismo escenario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fmrockandpop/status/1977826281028026475&partner=&hide_thread=false

La banda de Hurlingham era por entonces la sensación del underground porteño y bonaerense. Acababa de lanzar Divididos por la felicidad, su primer disco oficial luego del "pirata" Corpiños en la madrugada. Aquella noche, como tantas otras, Luca Prodan salió a escena luciendo una peluca brillante y sus clásicos anteojos con palmeras. Junto al italiano estaban Roberto Pettinato, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Germán Daffunchio y Alberto Troglio, la histórica formación de Sumo. Marcelo Rodríguez, que todavía no se hacía llamar Gillespi, actuó como músico invitado.

Embed - Sumo, Velez 1985, MASTERIZADO, (show completo, audio masterizado)

Luego de Sumo llegó el turno de Soda Stereo. El trío conformado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, que se encontraba en pleno ascenso, tocó varios temas de su disco debut, editado en 1984, y anticipó algunos temas de Nada Personal, que se lanzó al mes siguiente. Fue a primera vez que Soda tocó en un estadio, una suerte de bautismo de fuego para la consagración latinoamericana que llegaría tiempo después.

Embed - SODA STEREO - FESTIVAL ROCK & POP, ESTADIO VÉLEZ SARSFIELD, BUENOS AIRES, ARGENTINA - 13/10/1985

Aquella noche también actuaron La Unión (España) y Blitz (Brasil), pero el cierre estuvo a cargo de Charly García, que por esos años atravesaba uno de los tramos más exitosos de su carrera solista luego de haber lanzado la primera trilogía: los álbumes Yendo de la cama al living (1982), Clics modernos (1983) y Piano Bar (1984).

Embed - Charly García - Festival Rock & Pop-Estadio Velez Sarfield (13/10/1985) - Video
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Voz Argentina llega a su fin tras varios meses de competencia.

Se filtró quién ganará La Voz Argentina: Telefe busca ocultarlo

Palito Ortega durante un recital en el Luna Park 

Preocupación por la salud de Palito Ortega: debió suspender su show en Paraná

el inesperado nuevo romance de katy perry: fue vista a los besos en su yate

El inesperado nuevo romance de Katy Perry: fue vista a los besos en su yate

Bandana vuelve a los escenarios.

Vuelve Bandana: el grupo confirmó su regreso para celebrar los 25 años a pura nostalgia

La compañía 20th Century Studios anunció el estreno paraa el 1 de mayo de 2026.

Lady Gaga, la nueva estrella de El diablo se viste a la moda 2

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

últimas noticias

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Venezuela cerrará su embajada en Noruega tras el Nobel de la Paz para Corina Machado

Hace 6 minutos
Horóscopo de hoy, martes 14 de octubre.

Horóscopo de hoy, martes 14 de octubre

Hace 15 minutos
Moretti se fue corriendo de la sede y se metió en un patrullero.

Marcelo Moretti fue insultado por hinchas y tuvo que huir en patrullero de la sede de San Lorenzo

Hace 17 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 14 de octubre

Hace 22 minutos
play
Néro﻿ no tardó en destacarse como una de las series más populares del mundo.

La serie Néro es furor en Netflix: ¿es una historia real?

Hace 36 minutos