Louis Tomlinson anunció su regreso a Argentina a días del aniversario de la muerte de Liam Payne

El cantante británico sorprendió con su emotiva revelación en un momento muy especial para los fans de One Direction.

Louis Tomlinson será el primero de One Direction﻿ en venir a Argentina tras la muerte de Liam Payne.

Louis Tomlinson será el primero de One Direction﻿ en venir a Argentina tras la muerte de Liam Payne.

En diálogo con Billboard Argentina, el cantante británico fue consultado por su gira recientemente anunciada y la posibilidad de que sume nuestro país a la misma. Ante esto, el ex-One Direction expresó "Argentina no, no voy a ir a Argentina de gira esta vez" y dejó a todos sin palabras, ya que su world tour incluirá muchos lugares y llamó la atención que Sudamérica no estuviera en la lista.

De igual manera, Tomlinson rápidamente sonrió con su respuesta y remarcó: "¡Obviamente estoy bromeando! Voy a ir a Argentina, solo quería ver tu reacción. Pero sí, estaré allí en algún momento". Con estas palabras, llenó de ilusión a sus miles de fans alrededor de nuestro país, ya que su regreso se espera desde hace muchos años.

Embed - @Louis Tomlinson habló sobre “Lemonade”, sus fans argentinos y su regreso al país “El apoyo desde Argentina siempre se siente”: el ex One Direction charló con Billboard Argentina y contó cómo vivió el lanzamiento de su nuevo single #louistomlinson #onedirection #argentina
@billboardar

@Louis Tomlinson habló sobre “Lemonade”, sus fans argentinos y su regreso al país “El apoyo desde Argentina siempre se siente”: el ex One Direction charló con Billboard Argentina y contó cómo vivió el lanzamiento de su nuevo single #louistomlinson #onedirection #argentina

sonido original - Billboard AR

Y justamente, estas palabras coincidieron con el mes del primer aniversario de la muerte de Liam Payne, su excompañero de One Direction. Luego de lo que fue su fallecimiento en el barrio de Palermo el pasado 16 de octubre de 2024, mucho misterio quedó alrededor de la situación y este regreso de Louis Tomlinson se sintió como una caricia al alma para todos los fans que quedaron con el corazón roto.

