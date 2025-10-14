14 de octubre de 2025 Inicio
Becas Progresar de ANSES: 3 cosas que tenés que saber en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó información importante de la prestación para este mes.

El beneficio exige regularidad académica y acreditar ingresos familiares menores a tres SMVM.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó tres puntos esenciales de las Becas Progresar en octubre de 2025: el monto, los requisitos y las fechas de cobro.

El organismo confirmó que el beneficio mantiene su valor actual, sin incrementos, pese al aumento del 1,9% aplicado a otros programas sociales. Esta ayuda educativa, gestionada junto al Ministerio de Capital Humano, sigue siendo clave para promover la permanencia de los estudiantes en todos los niveles.

Las Becas Progresar mantienen su valor en $35.000 brutos por mes durante octubre.

Monto de las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025

Los titulares de las Becas Progresar continuarán recibiendo $35.000 brutos por mes. En la mayoría de los casos, se acredita un 80% del total ($28.000) y el 20% restante se libera cuando el beneficiario presenta la documentación que certifica su regularidad académica.

Este programa, destinado a garantizar la continuidad educativa y la formación profesional, no registra aumentos desde agosto de 2024. A pesar de ello, sigue siendo una de las políticas con mayor alcance entre los jóvenes que buscan finalizar estudios obligatorios o avanzar en carreras terciarias y universitarias.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar de ANSES

Para inscribirse, los postulantes deben ser argentinos nativos o con residencia legal mínima de cinco años, tener entre 17 y 24 años (sin límite para Enfermería) y acreditar ingresos familiares inferiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Además, deben contar con regularidad académica, calendario de vacunación al día y estar matriculados en instituciones públicas reconocidas. En el caso del Progresar Trabajo, pueden aplicar personas de hasta 40 años que estén desempleadas o trabajen en la economía informal.

Los pagos se realizarán entre el 13 y el 17 de octubre, según la terminación del DNI.

Becas Progresar de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

Los pagos se realizarán según la terminación del DNI de cada beneficiario. El cronograma confirmado por Anses para octubre es el siguiente:

  • Lunes 13: DNI terminados en 0 y 1.

  • Martes 14: DNI terminados en 2 y 3.

  • Miércoles 15: DNI terminados en 4 y 5.

  • Jueves 16: DNI terminados en 6 y 7.

  • Viernes 17: DNI terminados en 8 y 9.

