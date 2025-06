Le dedicó un video a la novia de su ex marido y se hizo viral: "Con vos no se va a casar"

En el video de tres minutos, una mujer hace un descargo y arremete contra la novia de su ex marido . Pero el motivo de la publicación no tiene que ver con celos o con algún asunto sin resolver. "Yo soy la ex, hay que hacerle entender a esta chica que soy la ex. Pasado. Ya estoy divorciada, ya me fui de la casa. Ya está, superame" , comienza la usuaria.

La queja viene a razón de que se encontró con videos de la misma novia del ex, en los que la criticaba a ella, por lo que no toleró más la situación: "Estas pendiente de mí, ya estás pasando por ridículo. Jamás me metí contigo, jamás denigré a una mujer, pero te estás encargando de hacerme videos a mi, porque tu Tik Tok es para mi, para decir que soy vieja, gorda, sapa y no se cuánto".

Reto viral Tik Tok

A pesar de la hostilidad, la protagonista del video se distanció de la otra mujer, y sentenció: "Hay niveles. ¿Vos te comparaste conmigo, te viste a vos y a mi? Claro que hay niveles". En este punto comenzó a resaltar cosas que ella tenía, como un auto propio, así como viajes a destinos como Punta Cana y República Dominicana. "Mirá si no van a haber niveles, si estás viviendo en una casa que elegí yo, estás cocinando en una cocina que yo misma diseñé".

"Conmigo se casó, contigo no se va a casar", atacó la mujer, que continuó con ironía: "Disfrutá tu noviazgo, que es lo más lindo que hay. Lo tenés a él, te lo regalo, no lo quiero más". Por otra parte, también cuestionó a su ex marido, e insinuó que a la novia no le contó que fue ella la que inició el divorcio y quien se mudó de la casa.

El contundente descargo alcanzó 1.3 millones de likes y miles de comentarios de los internautas que siguen el chimento. "Necesito ver al Brad Pitt por el que se pelean", escribió un usuario, mientras que otro comentó: "Era contestarle, no humillarla, jajaja, genia". El video se volvió extremadamente popular, y puso en cuestionamiento la exposición de las relaciones en las redes sociales.

El video de la mujer que le dedicó un video a la novia de su ex marido