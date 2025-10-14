14 de octubre de 2025 Inicio
Adiós a los peajes en efectivo: el Gobierno aplazó la implementación de cobros automatizados en rutas nacionales

Todas las vías tenían tiempo para pasarse al sistema "free flow", como el que está en la autopista Illia, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero la medida, ahora, se postergó por un año. La obligación será para todos los trayectos que estén concesionados.

El Gobierno nacional estableció una nueva fecha límite para que todos los peajes nacionales de Argentina cuenten con las vías automáticas con barreras y /o con vías free flow, tal y como sucede actualmente con la autopista Illia. De este modo, la implementación total será para 2027.

El Decreto 733/2025 del Boletín Oficial modifica el artículo 20 del Decreto N°196/2025, el cual había establecido un cronograma para la implementación de sistemas de cobro de peajes en rutas nacionales.

La Dirección Nacional de Vialidad, bajo la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, deberá asegurar que, para el 31 de diciembre de 2026, todas las rutas concesionarias cuenten con el pago remoto sin la intervención del empleado y el efectivo.

La normativa intenta optimizar el tránsito vehicular y promover el uso del dispositivo TelePASE para garantizar un cobro más eficiente y reduciendo la evasión. La medida comienza a regir desde el martes 14 de octubre, según aclara el mismo documento y aclara que “la Dirección Nacional Vialidad podrá modificar el plazo cuando las características de cada tramo y/o estación de peaje así lo justifiquen”.

El artículo 19 del Decreto N°196/2025 precisa las diferencias en cada tipo de vía:

  • Vías manuales: vías canalizadas con barreras que operan en forma manual donde el usuario paga en la cabina de paje el importe que corresponde a su categoría.
  • Vías automáticas canalizadas: Allí funciona el sistema de identificación del vehículo y el dispositivo TAG valida la forma de pago.
  • Vías mixtas: son vías canalizadas con barrera que pueden operar indistintamente de forma manual, de identificación de vehículos o TelePASE.
  • Vías Free Flow: son vías no canalizadas que operan con identificación de vehículos y dispositivos de TelePASE sin las barreras.

