Video: grabaron a un chimpancé fumando un cigarrillo en un zoológico en China

Desde el Parque de Vida Silvestre no pudieron advertir el episodio porque "había mucha gente" ese día.

El hecho sucedió cuando un visitante lanzó el objeto a la jaula del animal.

Un chimpancé fue grabado mientras fumaba un cigarrillo detrás de una mampara de vidrio en un zoológico de China. El video del primate sentado y fumando rápidamente se hizo viral en redes sociales.

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social.
Día mundial de la salud mental: 3 de cada 10 personas tienen trastorno de ansiedad

Las imágenes fueron compartidas en línea el pasado 4 de octubre, desde el Parque de Vida Silvestre de Lanzhou, la capital de la provincia de Gansu en el noroeste chino, y provocaron la indignación de los usuarios.

En el clip se ve al mono agarrando el cigarrillo con ambas manos mientras parece inhalar y exhalar humo antes de tirar la colilla mientras estaba en su jaula.

Desde el zoológico aseguraron que el animal no resultó herido y prometieron intensificar la vigilancia, ya que el episodio habría sucedido por un descuido del personal. El animal sigue en exposición como es costumbre.

Este tipo de actitud despreocupada de los visitantes para los animales, ocurrió en un día con mucho público, por lo que dijeron "no pudieron actuar como es debido".

