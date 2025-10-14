Atención AUH de ANSES: el significado del código 10080 por el que no te pagaron La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué se trata este mensaje. Por







Anses explicó qué significa el código 10080. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) registró la consulta de varios beneficiarios que se preguntaban qué significa el código 10080. Se trata de una incompatibilidad que pueden registrar los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y que se puede consultar directamente con el organismo a través de la línea 130.

AUH de ANSES Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente. Freepik

Qué significa el código 10080 de ANSES Uno de los mensajes que pueden aparecer en Mi ANSES es el siguiente: «No pudimos pagarte la asignación en el mes consultado porque el otro progenitor registra una situación incompatible con su cobro (Código 10080).»

Este aviso indica que el pago de la AUH o SUAF fue denegado debido a una incompatibilidad vinculada a la situación laboral del otro progenitor. Las causas más comunes por las que se genera el código 10080 son: