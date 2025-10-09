La filtración de una foto del set de Spider-Man: Brand New Day confirmó un regreso a Marvel La productora cinematográfica quedó expuesta luego de conocerse un esperado retorno en la película más esperada del 2026.







Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa en los fanáticos. Redes sociales

La productora cinematográfica Marvel Studios sufrió la filtración de una foto del set de Spider-Man: Brand New Day y se confirmó uno de los regresos más esperados por los fanáticos, ya que será su vuelta luego de 9 años desde su última aparición en una película del UCM.

A través de las redes sociales, se viralizaron imágenes del set de Spider-Man: Brand New Day y se confirmó el regreso del actor Michael Mando, quien dará vida a Mac Gargan/Scorpion. Es importante tener en cuenta que su única aparición hasta el momento fue en Spider-Man: Homecoming (2017), por lo que serán 9 años entre las apariciones.

En las imágenes en cuestión, se puede observar a Mando bajándose de un helicóptero y con la misma ropa que lució en aquella breve escena de Homecoming. Además, en su muñeca izquierda posee unas esposas y todo daría a entender que se mostrará cómo salió de la cárcel, un momento clave en su camino para convertirse en Scorpion.

Michael Mando Spider-Man: Brand New Day Marvel Michael Mando volverá a Marvel en Spider-Man: Brand New Day. Redes sociales

Este personaje genera mucha expectativa porque es uno de los principales villanos de El Hombre Araña en los cómics y una de las teorías es que se adaptará la historia en la que es absorbido por el simbionte de Venom. Así, sería la primera vez que Marvel opta por este camino para introducir al extraterrestre, ya que hasta el momento siempre se había seguido el camino de Eddie Brock (Topher Grace en 2007 y Tom Hardy entre 2018 y 2024).