Una argentina cayó de un tercer piso en México: será repatriada en terapia intensiva móvil

La mujer que vacacionaba en el Caribe Mexicano sufrió quebraduras y quedó hospitalizada. Es oriunda de Las Grutas, Río Negro.

La mujer vacacionaba en Tulum cuando cayó de un tercer piso y quedó hospitalizada.

La mujer vacacionaba en Tulum cuando cayó de un tercer piso y quedó hospitalizada.

Una turista argentina que cayó de un tercer piso en Tulum, México, va a ser repatriada en un avión sanitario por la grave situación médica y económica en que se encuentra.

Misterio en Chubut: qué se sabe del cuerpo que apareció atado y con heridas en la cabeza

La mujer que vacacionaba en el Caribe Mexicano rue identificada como Karina Alejandra Rott. Sufrió dos fracturas expuestas, lesiones en las vértebras L2 y L5, y una fractura en el tobillo izquierdo.

La familia notificó de la grave situación al consulado argentino y al gobierno de Río Negro, ya que la mujer es oriunda de Las Grutas, y establecieron un dispositivo para su retorno inmediato a la Argentina.

Sería traslada este miércoles en una aeronave acondicionada para servir como una unidad de terapia intensiva móvil. La víctima es oriunda de Las Grutas.

Si no la intervienen quirúrgicamente de estas dos lesiones es posible que tenga consecuencias irreversibles, tales como una parálisis o la amputación de un miembro inferior. Destacaron que es imposible hacerlo allí por los altos costos.

