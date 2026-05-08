8 de mayo de 2026 Inicio
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Por la crisis económica, una importante cadena de farmacias cerró todas sus sucursales en Argentina

Se trata de la firma mexicana Dr. Ahorro, que no pudo revertir los problemas financieros producto de la recesión y la caída del consumo. En un mail a sus empleados, anunció que las 33 sucursales permanecerán "cerradas hasta nuevo aviso" e indicó que pagará "únicamente un porcentaje del salario".

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Las farmacias Dr Ahorro se suman a los miles de locales que cerraron por la crisis en el consumo. 

Las farmacias Dr Ahorro se suman a los miles de locales que cerraron por la crisis en el consumo. 

La crisis de Farmacias Dr. Ahorro derivó en el cierre de todas sus sucursales en el país tras meses marcados por el desabastecimiento y la caída en el consumo. La situación se volvió insostenible luego de que la firma entrara en cesación de pagos, acumulara cheques rechazados por más de $20 millones, deudas con proveedores, con el fisco y con su personal.

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Ámbito había adelantado a principios de este año que los números de la empresa estaban en rojo y anticipó el inicio de un ajuste que incluía cierres y despidos masivos. Sin embargo, en las últimas horas el proceso se completó con el cierre definitivo de los 33 locales que todavía permanecían operativos.

Las sucursales que bajaron sus persianas estaban ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Mendoza. Según consignó el sitio especializado Pharmabiz, la firma notificó al personal que los locales permanecerán cerrados por tiempo indeterminado y que solo se abonará una parte de los sueldos adeudados.

También detalló que la compañía arrastraba un déficit cercano a los u$s10 millones. A esta cifra se sumaron deudas por aproximadamente u$s5 millones con la seguridad social y, además, u$s4 millones comprometidos con proveedores. Según sus fuentes, Energía y Vida de Argentina SA, la razón social de la cadena en Argentina, quedó sin margen de capital de trabajo y, por la emisión de cheques sin fondos, perdió el acceso al crédito comercial.

Un intento de venta fallido y el cierre definitivo

La firma buscó un comprador para sostener su operación local, pero las negociaciones fracasaron y, finalmente, decidió cerrar las sucursales que aún estaban operativas. Previamente, la empresa ya había ejecutado un ajuste con el cierre de 10 locales y el despido de 90 trabajadores en todo el país.

En el sector especulan con la salida definitiva de la cadena del mercado argentino, proceso que podría concretarse mediante la venta de activos o la transferencia de habilitaciones. En definitiva, la falta de liquidez y la frustrada venta de la firma apuraron el freno abrupto de la operación.

El comunicado con el que Dr. Ahorro notificó a sus empleados el cierre

La cadena farmacéutica dio aviso a su personal sobre el cierre de todas las sucursales mediante un comunicado formal. "Las sucursales de la empresa permanecerán cerradas hasta nuevo aviso", reza el escrito que llegó a los correos electrónicos de los empleados.

En cuanto al pago de sueldos y haberes pendientes, el mensaje no habla de indemnizaciones, sino que advierte que solo pagarán un proporcional. "El día de hoy se estará abonando únicamente un porcentaje del salario correspondiente", señala el comunicado.

Comunicado Dr Ahorro

Por otro lado, el documento menciona cuál es la situación actual de la firma, la cual no pudo concretar la venta, e intenta justificar la falta de pago. "La empresa se encuentra atravesando un proceso concursal que actualmente limita nuestra capacidad de cumplir en tiempo y forma con la totalidad de las obligaciones salariales", indica el texto.

"Seguimos trabajando activamente en nuevas alternativas y opciones de venta para otras sucursales, con el objetivo de sostener la mayor cantidad posible de puestos de trabajo", concluye el mensaje.

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