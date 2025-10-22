22 de octubre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblo oculto con ambiente costero y calles de arena

Con una extensa costanera y muchas bajadas al río, esta localidad es un remanso de paz y naturaleza en el centro del país. Aún conserva construcciones históricas que le dan un aire colonial.

Este pueblo está bordeado por un arroyo y un río.

  • San José de Rincón, a 15 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, es ideal para una escapada de fin de semana.
  • Su ambiente costero, calles de arena y casonas antiguas convierten al pueblo en un oasis de tranquilidad.
  • Queda a orillas del arroyo Ubajay; hay camping, playas y bajada de lanchas.
  • Entre los edificios históricos, se destaca una iglesia colonial de 200 años.
Viajar a Córdoba: el destino donde uno puede pasar el tiempo sin apuros

A lo largo y ancho de la Argentina hay muchos rincones turísticos poco conocidos, a pesar de que muchos de ellos se encuentran cerca de importantes ciudades y rutas muy transitadas. Un ejemplo es un pueblo oculto con ambiente costero y calles de arena que aún conserva un aire colonial.

Se trata de San José de Rincón, que forma parte del corredor de la Costa Santafesina y queda a apenas 15 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Fue declarada ciudad hace muy poco tiempo, en 2013, y el espíritu de pueblo no la abandonó del todo, por lo que sigue siendo un remanso de tranquilidad.

Bordeada por el río, San José de Rincón cuenta con muchos lugares para descansar, disfrutar de la naturaleza y tomar unos ricos mates. Los más aventureros están invitados a pasear en kayak por el arroyo Ubajay, un recorrido que puede completarse en apenas una hora.

San José de Rincón, Santa Fe

Dónde queda San José de Rincón

San José de Rincón queda en el centro este de la provincia de Santa Fe, dentro del departamento La Capital y apenas 15 kilómetros al este de la ciudad de Santa Fe. Desde la Ciudad de Buenos Aires, la distancia es de casi 490 kilómetros en dirección noroeste.

Qué puedo hacer en San José de Rincón

Con sus calles de arena, árboles frondosos y antiguas casonas, el casco urbano de San José de Rincón parece detenido en el tiempo e invita a pasear con calma para disfrutar de su tranquilidad. El lugar de encuentro es la plaza Brigadier López, en pleno centro de la ciudad, rodeada de comercios y restaurantes.

Frente a la plaza se encuentran varios edificios históricos, como la iglesia Nuestra Señora del Carmen, construida hace unos 200 años y declarada monumento histórico provincial. También está el Museo Regional y Tradicional de la Costa, donde se reconstruye la historia de la zona y los pueblos originarios.

San José de Rincón, Santa Fe

Uno de los mayores atractivos de San José de Rincón es el arroyo Ubajay, que marca el contorno costero de la ciudad hasta unirse con el río Colastiné. Los puntos turísticos incluyen la playa, el camping, la costanera y la bajada de lanchas para recorrer el arroyo y observar la flora y fauna desde el agua.

Cómo llegar a San José de Rincón

Para llegar a San José de Rincón en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino es muy directo: hay que tomar la Autopista Panamericana/Ruta 9 hasta Rosario y seguir por la Autopista Rosario-Santa Fe hasta la capital de la provincia. Desde allí, hay que tomar la Avenida de Circunvalación y cruzar el río por el Puente Gobernador Oroño/Ruta 168. El último tramo se hace por la Ruta Provincial 1. Son aproximadamente cinco horas y media de viaje.

