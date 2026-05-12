Jamiroquai llega a Argentina: anticipo del nuevo disco y 30 años de un hit inolvidable

La banda británica Jamiroquai confirmó su vuelta a la Argentina, el próximo 17 de septiembre con una presentación en Buenos Aires como parte de un tour por Latinoamérica. Estarán en el escenario de Rock in Rio, en Santiago de Chile, Bogotá y tres fechas en México.
La banda liderada por Jason "Jay" Kay celebrará los 30 años del hit Virtual Insanity y aprovechará la gira para compartir el próximo álbum de estudio, y que marcará una década de silencio.
La velada será en el Hipódromo de San Isidro, donde repasarán los clásicos como Cosmic Girl y Space Cowboy y tocarán el material de su nuevo disco que está actualmente en la última etapa producción.
La puesta en escena del grupo de funk y jazz promete ser una evento de primer nivel audiovisual, reafirmando ser un referente en cuanto a la vanguardia estética y musical
Desde sus inicios, en 1992, Jay Kay se destacó por sus melodías de jazz-funk, que hablaban del cambio climático y de las nuevas tecnologías. La banda británica que tiene alrededor de 2.000 millones de reproducciones en las plataformas digitales.
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Entradas y preventa
Los fanáticos de Jamiroquai deberán estar atentos para asegurar sus lugares, ya que la única plataforma para acceder a las entradas será por AllAccess. Habrá una preventa exclusiva para los clientes de Banco Patagonia Visa que empezará el lunes 18 de mayo a las 10. Mientras que la venta general se habilitará el martes 19 de mayo a partir de las 10, disponible para todas las formas de pago.
PIT ($320.000 + SC): en la zona VIP y la más cercana al escenario.
PLATEA 1 ($250.000 + SC)
PLATEA 2 ($170.000 + SC)
CAMPO DELANTERO ($190.000 + SC)
CAMPO GENERAL ($95.000 + SC).
Además está el CS (Cargo por Servicio) que cobra la ticketera por la gestión de venta, que se suma al valor de la entrada.