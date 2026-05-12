Jamiroquai llega a Argentina: anticipo del nuevo disco y 30 años de un hit inolvidable

La banda liderada por Jay Kay se presentará en el Hipódromo de San Isidro en el marco de una gira latinoamericana donde presentará un nuevo álbum.

La banda británica Jamiroquai confirmó su vuelta a la Argentina, el próximo 17 de septiembre con una presentación en Buenos Ai res como parte de un tour por Latinoamérica. Estarán en el escenario de Rock in Rio , en Santiago de Chile, Bogotá y tres fechas en México.

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La banda liderada por Jason "Jay" Kay celebrará los 30 años del hit Virtual Insanity y aprovechará la gira para compartir el próximo álbum de estudio, y que marcará una década de silencio.

La velada será en el Hipódromo de San Isidro , donde repasarán los clásicos como Cosmic Girl y Space Cowboy y tocarán el material de su nuevo disco que está actualmente en la última etapa producción.

La puesta en escena del grupo de funk y jazz promete ser una evento de primer nivel audiovisual , reafirmando ser un referente en cuanto a la vanguardia estética y musical

Desde sus inicios, en 1992, Jay Kay se destacó por sus melodías de jazz-funk, que hablaban del cambio climático y de las nuevas tecnologías. La banda británica que tiene alrededor de 2.000 millones de reproducciones en las plataformas digitales.

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Entradas y preventa

Los fanáticos de Jamiroquai deberán estar atentos para asegurar sus lugares, ya que la única plataforma para acceder a las entradas será por AllAccess. Habrá una preventa exclusiva para los clientes de Banco Patagonia Visa que empezará el lunes 18 de mayo a las 10. Mientras que la venta general se habilitará el martes 19 de mayo a partir de las 10, disponible para todas las formas de pago.

PIT ($320.000 + SC): en la zona VIP y la más cercana al escenario.

PLATEA 1 ($250.000 + SC)

PLATEA 2 ($170.000 + SC)

CAMPO DELANTERO ($190.000 + SC)

CAMPO GENERAL ($95.000 + SC).

Además está el CS (Cargo por Servicio) que cobra la ticketera por la gestión de venta, que se suma al valor de la entrada.