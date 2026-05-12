IR A
IR A

Jamiroquai llega a Argentina: anticipo del nuevo disco y 30 años de un hit inolvidable

La banda liderada por Jay Kay se presentará en el Hipódromo de San Isidro en el marco de una gira latinoamericana donde presentará un nuevo álbum.

Jamiroquai tocará en Buenos Aires para celebrar los 30 años de Virtual Insanity.

Jamiroquai tocará en Buenos Aires para celebrar los 30 años de Virtual Insanity.

Redes sociales

La banda británica Jamiroquai confirmó su vuelta a la Argentina, el próximo 17 de septiembre con una presentación en Buenos Aires como parte de un tour por Latinoamérica. Estarán en el escenario de Rock in Rio, en Santiago de Chile, Bogotá y tres fechas en México.

La hermano de Julieta Poggio aseguró que le huelen los pies.
Te puede interesar:

Gran Hermano: Lolo Poggio reveló un peculiar olor que tiene y sorprendió a sus compañeros

La banda liderada por Jason "Jay" Kay celebrará los 30 años del hit Virtual Insanity y aprovechará la gira para compartir el próximo álbum de estudio, y que marcará una década de silencio.

La velada será en el Hipódromo de San Isidro, donde repasarán los clásicos como Cosmic Girl y Space Cowboy y tocarán el material de su nuevo disco que está actualmente en la última etapa producción.

La puesta en escena del grupo de funk y jazz promete ser una evento de primer nivel audiovisual, reafirmando ser un referente en cuanto a la vanguardia estética y musical

Desde sus inicios, en 1992, Jay Kay se destacó por sus melodías de jazz-funk, que hablaban del cambio climático y de las nuevas tecnologías. La banda británica que tiene alrededor de 2.000 millones de reproducciones en las plataformas digitales.

.

image

Entradas y preventa

Los fanáticos de Jamiroquai deberán estar atentos para asegurar sus lugares, ya que la única plataforma para acceder a las entradas será por AllAccess. Habrá una preventa exclusiva para los clientes de Banco Patagonia Visa que empezará el lunes 18 de mayo a las 10. Mientras que la venta general se habilitará el martes 19 de mayo a partir de las 10, disponible para todas las formas de pago.

PIT ($320.000 + SC): en la zona VIP y la más cercana al escenario.

PLATEA 1 ($250.000 + SC)

PLATEA 2 ($170.000 + SC)

CAMPO DELANTERO ($190.000 + SC)

CAMPO GENERAL ($95.000 + SC).

Además está el CS (Cargo por Servicio) que cobra la ticketera por la gestión de venta, que se suma al valor de la entrada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Amaia Montero tuvo una mala performance y los fanáticos de  La Oreja de Van Gogh no se lo perdonaron y la mataron en redes.
play

Volvió la cantante original de La Oreja de Van Gogh y la fulminaron en redes sociales

Los Beatles dieron su último concierto en la terraza del edificio de 3 Savile Row, en Londres.

Los Beatles recompraron el edificio donde dieron su último concierto para crear un museo inmersivo

Vanesa Martín volverá a presentarse este sábado en el Gran Rex. 

Vanesa Martín deslumbró a un Gran Rex agotado: "Siento a Argentina como una de mis casas"

Muchos creen que Emilia Mernes lanzó su nuevo sencillo contra Tini Stoessel
play

La nueva canción de Emilia Mernes, ¿con indirecta a Tini Stoessel?

Gorillaz regresa Argentina con un show en Córdoba.

Gorillaz vuelve a Argentina: precio de las entradas y cómo comprarlas para ver su show en Córdoba

Este será la voz de la canción oficial del Mundial 2026 por tercera vez después de Waka Waka (2010) y La La La (2014)

Shakira reveló el adelanto de la canción oficial del Mundial 2026

últimas noticias

El presidente de Brasil hizo el anuncio a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales en las que buscará su reelección.

Brasil endurece la lucha contra el crimen organizado: destinará más de u$s2000 millones a seguridad

Hace 7 minutos
Claudio Omar García.

El Turco García respaldó la marcha universitaria y tuvo un picante cruce con un militante libertario

Hace 22 minutos
Edinson Cavani busca volver a jugar en Boca tras su lesión.

Cavani recibió el alta médica en Boca y podría ser suplente contra Cruzeiro

Hace 27 minutos
Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro en la expo TodoLactea 2026.

Llaryora y Pullaro pidieron que el Súper RIGI incluya baja de retenciones para el agro

Hace 31 minutos
Hay dos mujeres detenidas por el crimen de Jeremías Monzón.

Asesinato de Jeremías Monzón: sobreseyeron a uno de los adolescentes implicados

Hace 45 minutos