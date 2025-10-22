Misterio en Chubut: qué se sabe del cuerpo que apareció atado y con heridas en la cabeza Continúa la investigación para identificar los restos de la persona que apareció en la zona de Playa Magagna. El cadáver estaba envuelto en una frazada, maniatado de manos y pies, y con una bolsa en la cabeza. Por







Imagen de los bomberos trabajando para recuperar el cuerpo.

Las autoridades de Chubut investigan la aparición de un cuerpo envuelto en una frazada polar y maniatado de pies y manos que apareció en la zona de Playa Magagna. Hasta el momento identificaron su identidad, pero la última información que brindaron a medios locales es que se trata de un hombre entre unos 30 a 40 años.

La primera información que circuló en medios, las autoridades explicaron que el cuerpo fue encontrado por un grupo de personas que pasaba por el lugar, conocido como "Cara Talladas" en Playa Magagna ubicado cerca de Rawson.

Ellos dieron aviso a la policía local, quienes establecieron un gran operativo con Bomberos para poder recuperar el cuerpo, que se encontraba en una zona de difícil acceso.

Allí se lograron ubicar al cadáver, que se encontraba tapado con una frazada de polar, maniatado de pies y manos con una soga.

Según informaron medios locales, Mauricio Zabala, el subjefe de la Policía de Chubut, contó que se trataría de un hombre, entre 30 y 40 años.

Mientras que el comisario, Juan García, explicó que "el cuerpo tenía signos de violencia en el rostro y la cabeza, esto data de que la muerte fue violenta". Por lo que las autoridades investigan la línea de un "posible homicidio".