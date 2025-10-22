22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Misterio en Chubut: qué se sabe del cuerpo que apareció atado y con heridas en la cabeza

Continúa la investigación para identificar los restos de la persona que apareció en la zona de Playa Magagna. El cadáver estaba envuelto en una frazada, maniatado de manos y pies, y con una bolsa en la cabeza.

Por
Imagen de los bomberos trabajando para recuperar el cuerpo. 

Imagen de los bomberos trabajando para recuperar el cuerpo. 

El Zanjón de Visser es una zona irregular que puede resultar peligrosa.
Te puede interesar:

Misterio en Chubut: qué es un sumidero, una de las hipótesis de los investigadores sobre la desaparición de los jubilados

La primera información que circuló en medios, las autoridades explicaron que el cuerpo fue encontrado por un grupo de personas que pasaba por el lugar, conocido como "Cara Talladas" en Playa Magagna ubicado cerca de Rawson.

Ellos dieron aviso a la policía local, quienes establecieron un gran operativo con Bomberos para poder recuperar el cuerpo, que se encontraba en una zona de difícil acceso.

Allí se lograron ubicar al cadáver, que se encontraba tapado con una frazada de polar, maniatado de pies y manos con una soga.

Según informaron medios locales, Mauricio Zabala, el subjefe de la Policía de Chubut, contó que se trataría de un hombre, entre 30 y 40 años.

Mientras que el comisario, Juan García, explicó que "el cuerpo tenía signos de violencia en el rostro y la cabeza, esto data de que la muerte fue violenta". Por lo que las autoridades investigan la línea de un "posible homicidio".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una nueva serie se estrenó en HBO MAX este año,

Este crimen de Texas lleva más de 30 años sin resolverse y cambió para siempre a una ciudad estadounidense

play

Qué le dijo Mariana Lens, la argentina que era buscada en Mallorca, a la Policía española

Al parecer se trataría de un hombre mayor de edad. 

Misterio en Chubut: hallaron un cuerpo envuelto en una frazada y atado con sogas

Once días de búsqueda en Chubut.

La inesperada hipótesis sobre los jubilados desaparecidos en Chubut: "¿Y si se los tragó la tierra?"

Mariana Lens se presentó en una comisaría de Mallorca y aseguran que está bien de salud.

Revelaron por qué Mariana Lens, la argentina que desapareció en Mallorca, se alejó de su familia

play

Desaparición de dos jubilados en Chubut: la nueva hipótesis que maneja el fiscal del caso es por "homicidio"

Rating Cero

La tercera temporada de Envidiosa se estreará el 19 de noviembre.
play

Envidiosa, tercera temporada: Netflix confirmó la fecha de estreno

Thanos regresa al multiverso de Marven en una serie de comics que se estrenó en Disney +: Marvel zombies.

Marvel celebró el regreso de Thanos al UCM y se lo hizo saber a los fans: cómo fue

La vecina perfecta es el mejor documental que ha salido este año.
play

La vecina perfecta, el escalofriante documental que llegó a Netflix: cuál es la historia

Telefe pondrá un partido de fútbol en lugar de MasterChef.

Telefe levantará MasterChef Celebrity a pocos días de su estreno: el motivo

La miniserie francesa volvió a destacarse entre las series más vistas de Netflix en 2025.
play

Está en Netflix, es una serie increíble y tiene solo 4 capítulos

Los fans de K-pop Demons Hunters van a poder disfrutar de juguetes exclusivos. 

Mattel y Hasbro venderán muñecas del éxito de Netflix, K-Pop Deamon Hunters: cuándo salen a la venta y cuánto salen

últimas noticias

La UBA decidió realizar un reclamo judicial.

La UBA va a la justicia para que se cumpla la ley de financiamiento universitario

Hace 19 minutos
Imagen de los bomberos trabajando para recuperar el cuerpo. 

Misterio en Chubut: qué se sabe del cuerpo que apareció atado y con heridas en la cabeza

Hace 38 minutos
Cañada de Río Pinto es un lugar donde el silencio, el río y las charlas sin reloj se combinan para ofrecer una experiencia auténtica del norte cordobés.

Viajar a Córdoba: el destino donde uno puede pasar el tiempo sin apuros

Hace 55 minutos
La anunciada ayuda de Trump es clave para el gobierno de Milei.

Los dos pronósticos radicalmente distintos de un influyente economista para después de las elecciones

Hace 58 minutos
Pergamino se consolida como una de las mejores escapadas.

Está a 3 horas de Buenos Aires y es una excelente opción para hacer una escapada: espacios verdes y gastronomía

Hace 1 hora