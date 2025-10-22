Calor, humedad y lluvias: rige una alerta amarilla por tormentas para varias localidades de Argentina El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones para el centro y norte del país, acompañadas de actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas. Por







El SMN explicó que las provincias bajo alerta por tormenta son: Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza y Salta. Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para varias localidades de Argentina. El organismo informó que durante la jornada del miércoles 22 de octubre se espera una serie de fenómenos acompañados por actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.

El SMN explicó que las provincias bajo alerta por tormenta son: Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza y Salta; mientras que Santa Cruz se encuentra bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h.

En el caso de las provincias afectas por lluvias y tormentas, se espera que las mismas estén acompañadas de frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos. Los valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Vuelven las lluvias y tormentas: cómo estará el tiempo en CABA El pronóstico extendido del SMN para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adelantó que se presentarán chaparrones leves a partir del mediodía hasta la tarde del miércoles 22, la temperatura se mantendrá en los 26° de máxima y 19° de mínima.

Para el jueves 23, el cielo continuará nublado, pero sin lluvias a la vista, con una máxima que alcanzará los 30°. Mientras que para el viernes 24 y sábado 25, las máximas descenderán, pero se mantendrán las tormentas y chaparrones. CABA pronóstico 22-10-25 Captura del pronóstico extendido del SMN. Alerta meteorológica: las localidades afectadas Tormenta Río Negro: Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo - Avellaneda - Pichi Mahuida - Este de El Cuy - General Roca.

Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo - Avellaneda - Pichi Mahuida - Este de El Cuy - General Roca. Neuquén: Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú.

Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú. La Pampa: Chalileo - Limay Mahuida - Loventué -Curacó - Lihuel Calel.

Chalileo - Limay Mahuida - Loventué -Curacó - Lihuel Calel. Mendoza: General Alvear - Zona baja de San Rafael.

General Alvear - Zona baja de San Rafael. Salta: Anta - General Güemes - La Candelaria - Metán - Rosario de la Frontera - General José de San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria. Viento Santa Cruz: Cordillera de Lago Buenos Aires - Cordillera de Río Chico - Meseta de Deseado - Meseta de Magallanes.