22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Calor, humedad y lluvias: rige una alerta amarilla por tormentas para varias localidades de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones para el centro y norte del país, acompañadas de actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.

Por
El SMN explicó que las provincias bajo alerta por tormenta son: Río Negro

El SMN explicó que las provincias bajo alerta por tormenta son: Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza y Salta.

Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para varias localidades de Argentina. El organismo informó que durante la jornada del miércoles 22 de octubre se espera una serie de fenómenos acompañados por actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.

Te puede interesar:

Fuerte temporal en el sur de la provincia de Buenos Aires: se voló el techo de un hospital y de un polideportivo

El SMN explicó que las provincias bajo alerta por tormenta son: Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza y Salta; mientras que Santa Cruz se encuentra bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1980730811335995772&partner=&hide_thread=false

En el caso de las provincias afectas por lluvias y tormentas, se espera que las mismas estén acompañadas de frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos. Los valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Vuelven las lluvias y tormentas: cómo estará el tiempo en CABA

El pronóstico extendido del SMN para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adelantó que se presentarán chaparrones leves a partir del mediodía hasta la tarde del miércoles 22, la temperatura se mantendrá en los 26° de máxima y 19° de mínima.

Para el jueves 23, el cielo continuará nublado, pero sin lluvias a la vista, con una máxima que alcanzará los 30°. Mientras que para el viernes 24 y sábado 25, las máximas descenderán, pero se mantendrán las tormentas y chaparrones.

CABA pronóstico 22-10-25
Captura del pronóstico extendido del SMN.

Captura del pronóstico extendido del SMN.

Alerta meteorológica: las localidades afectadas

Tormenta

  • Río Negro: Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo - Avellaneda - Pichi Mahuida - Este de El Cuy - General Roca.
  • Neuquén: Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú.
  • La Pampa: Chalileo - Limay Mahuida - Loventué -Curacó - Lihuel Calel.
  • Mendoza: General Alvear - Zona baja de San Rafael.
  • Salta: Anta - General Güemes - La Candelaria - Metán - Rosario de la Frontera - General José de San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria.

Viento

  • Santa Cruz: Cordillera de Lago Buenos Aires - Cordillera de Río Chico - Meseta de Deseado - Meseta de Magallanes.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis están bajo alerta por tormentas. 

A pesar de que comenzó el calor, cambia el pronóstico: rige una alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires

Las lluvias afectarán algunas localidades de la Patagonia.

Vuelve la inestabilidad: hay alerta por lluvias y ráfagas en Buenos Aires y otras siete provincias

En el sur de Mendoza también se espera viento Zonda.

Hay alertas meteorológicas en el Día de la Madre: cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico adelantó el pronóstico de lluvias en el AMBA.

Lluvias, tormentas y el regreso de las altas temperaturas: rige una alerta meteorológica amarilla

play

Alerta meteorológica naranja: cuáles son las provincias afectadas por los tormentas

Las provincias bajo alerta son: Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Córdoba. 

Vuelven las lluvias y tormentas: rige una alerta meteorológica amarilla para varias provincias de Argentina

Rating Cero

El nuevo look de Cruz marcó tendencia y se perfila como el color del otoño.

La impresionante transformación de Penélope Cruz: un cambio de look radical

Star Wars ﻿no seguirá con las películas que tenía pautadas.

Disney canceló la próxima película de Star Wars: "Lamento que los fans no puedan verla"

Thiago Medina, en plena recuperación, tras 10 días de su alta médica.

La frase de Thiago Medina que conmovió al hombre que lo asistió: "No me quiero morir, tengo dos nenas"

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
play

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

La mediática habló sobre su futuro profesional y la partida de su colega de Bendita.

Edith Hermida cruzó a Ángel de Brito por la partida de Beto Casella de Bendita: "Trabajaría con él..."

Lamine Yamal le dedicó su gol en Champions League a Nicki Nicole.

Video: Lamine Yamal dedicó un gol en Champions League a Nicki Nicole

últimas noticias

Anses explicó que hay un trámite muy sencillo para conseguir un documento clave.

El trámite de ANSES que lleva muy poco tiempo para conseguir un documento clave

Hace 4 minutos
Anses explicó el paso a paso para obtener la Constancia de CUIL.

Paso a paso para obtener la constancia de CUIL en ANSES antes de que termine octubre 2025

Hace 15 minutos
Racing sueña con avanzar a la final de la Libertadores.

Racing sueña con un Maracanazo ante Flamengo

Hace 16 minutos
Anses explicó qué documento puede presentar la AUH en las oficinas sin turno previo.

La documentación fundamental que puede presentar la AUH de ANSES sin turno previo

Hace 37 minutos
Estela y Cristina se reunieron en San José 1111.

El emotivo mensaje de Cristina por el cumpleaños de Estela de Carlotto: "Una de esas personas imprescindibles"

Hace 48 minutos