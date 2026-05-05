Inminente arribo de una ciclogénesis a Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas y fuertes ráfagas de viento

En medio de una semana marcada por las bajas temperaturas, se espera el regreso de una ciclogénesis que afectará gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con tormentas y ráfagas de viento muy fuertes. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una aleta por lluvias intensas y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.
Según explicó el SMN el norte de la provincia de Neuquén y gran parte de Mendoza están bajo alerta por viento Zonda con velocidades entre 35 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.
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Las lluvias y tormentas arribarán durante la jornada del jueves y viernes.
SMN
Mientras que Entre Ríos está bajo alerta por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
Por último las zonas de Río Negro y Chubut serán afectadas por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local. En zonas elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve.
Además, desde Meteored informaron que avanza una ciclogénesis sobre Buenos Aires; durante el jueves y viernes, una "baja presión superficial se profundizará rápidamente. Con ella llegarán vientos que se fortalecerán desde el cuadrante este, una caída importante de la presión y el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas de intensidad variada".
¿Cuándo llega la ciclogénesis a CABA? El pronóstico extendido según el SMN
Tras un martes 5 con temperaturas agradables que alcanzarán los 24°, el clima comenzará a desmejorar drásticamente. El miércoles 6 será el día clave para las tormentas: se espera que la inestabilidad escale hacia la tarde y noche, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y 70%, acompañadas de actividad eléctrica.
CABA 5-5-26
Pronóstico extendido para CABA compartido por el SMN.
Captura del SMN.
El verdadero cambio de escenario llegará con el viento. A partir del jueves 7, la rotación del aire hacia el sector sudoeste traerá ráfagas que se intensificarán notablemente hacia el fin de semana. Para el viernes 8 y sábado 9, preparen el abrigo pesado, ya que se esperan ráfagas de hasta 59 km/h. Este fenómeno no solo mantendrá el ambiente muy ventoso, sino que desplomará el termómetro hasta una mínima de 8°, marcando el ingreso definitivo de una masa de aire frío sobre CABA.
Alerta meteorológica por tormentas, lluvia y viento: las localidades afectadas
Tormentas
- Entre Ríos: Colón - Gualeguaychú - Islas del Ibicuy - Tala - Uruguay -Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná - Villaguay -Concordia - Federación - Federal - Feliciano - San Salvador.
Viento
- Neuquén: Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas.
- Mendoza: Zona baja de Malargüe.
Lluvia
- Neuquén: Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé.
- Chubut: Cordillera de Futaleufú - Cordillera de Languiñeo - Cordillera de Tehuelches - Gastre - Oeste de Mártires - Oeste de Telsen - Paso de Indios.
- Río Negro: Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo -Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó -Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo.