Inminente arribo de una ciclogénesis a Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas y fuertes ráfagas de viento

Un nuevo ingreso de un frente frío desciende las temperaturas durante la primera semana de mayo. El Servicio Meteorlógico Nacional emitió una alerta por lluvias intensas y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

En medio de una semana marcada por las bajas temperaturas , se espera el regreso de una ciclogénesis que afectará gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con tormentas y ráfagas de viento muy fuertes. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una aleta por lluvias intensas y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

Según explicó el SMN el norte de la provincia de Neuquén y gran parte de Mendoza están bajo alerta por viento Zonda con velocidades entre 35 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Mientras que Entre Ríos está bajo alerta por tormentas intensas , con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Por último las zonas de Río Negro y Chubut serán afectadas por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local. En zonas elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve.

Además, desde Meteored informaron que avanza una ciclogénesis sobre Buenos Aires; durante el jueves y viernes, una "baja presión superficial se profundizará rápidamente. Con ella llegarán vientos que se fortalecerán desde el cuadrante este, una caída importante de la presión y el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas de intensidad variada".

¿Cuándo llega la ciclogénesis a CABA? El pronóstico extendido según el SMN

Tras un martes 5 con temperaturas agradables que alcanzarán los 24°, el clima comenzará a desmejorar drásticamente. El miércoles 6 será el día clave para las tormentas: se espera que la inestabilidad escale hacia la tarde y noche, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y 70%, acompañadas de actividad eléctrica.

CABA 5-5-26 Pronóstico extendido para CABA compartido por el SMN. Captura del SMN.

El verdadero cambio de escenario llegará con el viento. A partir del jueves 7, la rotación del aire hacia el sector sudoeste traerá ráfagas que se intensificarán notablemente hacia el fin de semana. Para el viernes 8 y sábado 9, preparen el abrigo pesado, ya que se esperan ráfagas de hasta 59 km/h. Este fenómeno no solo mantendrá el ambiente muy ventoso, sino que desplomará el termómetro hasta una mínima de 8°, marcando el ingreso definitivo de una masa de aire frío sobre CABA.

Alerta meteorológica por tormentas, lluvia y viento: las localidades afectadas

Tormentas

Entre Ríos: Colón - Gualeguaychú - Islas del Ibicuy - Tala - Uruguay -Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná - Villaguay -Concordia - Federación - Federal - Feliciano - San Salvador.

Viento

Neuquén : Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas.

: Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas. Mendoza: Zona baja de Malargüe.

Lluvia