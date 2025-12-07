Se terminó la ilusión de Martín Palermo: Fortaleza descendió y el Santos de Neymar zafó en la última fecha El equipo del Titán, que había hilvanado 9 partidos sin perder, cayó 4-2 con Botafogo en la última jornada del Brasileirao y bajó de categoría junto a Ceará: Santos e Internacional de Porto Alegre se salvaron en una definición infartante. Por + Seguir en







Palermo hizo un campañón como DT de Fortaleza pero no le alcanzó.

En una definición infartante del Brasileirao, el torneo de clubes de Brasil más importante de Sudamérica, se confirmó el descenso de Fortaleza del entrenador argentino Martín Palermo: perdió 4-2 frente a Botafogo, en la última fecha del campeonato, y bajó a la Serie B junto a Ceará. Mientras que el Santos de Brasil e Internacional de Brasil ganaron sus partidos y lograron la permanencia.

Con Sport Recife y Juventude ya descendidos hace varias jornadas, la fecha 38 del torneo brasileño fue un show de nervios e incertidumbre con nueve partidos jugados al mismo horario, para definir los otros dos equipos que bajaban de categoría. Y al equipo del Titán no le alcanzó con el campañón que realizó, con nueve partidos sin perder, y su última derrota fue determinante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Brasileirao/status/1997775246326206469&partner=&hide_thread=false VITÓRIA DO FOGÃO



Em um 4x2 cheio de intensidade, o Botafogo vence em casa, e o Fortaleza acaba rebaixado na rodada final.



: Vitor Silva pic.twitter.com/W3ZmBkQQ4t — Brasileirão Betano (@Brasileirao) December 7, 2025 El equipo del exjugador de Boca jugaba en la última fecha fuera de la zona de peligro, pero el 4-2 de visitante fue crucial, como así también una serie de resultados: Vitória venció por 1-0 a San Pablo, Internacional de Porto Alegre, que había echado hace una fecha al entrenador Ramón Díaz, le ganó 3-1 a Bragantino en Beira-Río, y el Santos de Neymar goleó a Cruzeiro por 3-0 en Bila Velmiro. Los tres ganadores lograron la permanencia en el Brasileirao.

Palermo no pudo lograr la hazaña a pesar de remontar casi 10 puntos de desventaja, hilvanar 9 jornadas sin perder y 4 victorias seguidas, incluida frente al campeón Flamengo: la caída con el ganador de la Copa Libertadores 2024 lo depositó en el puesto 18. Así, Fortaleza volverá a la segunda categoría por primera vez desde 2018, cuando regresó a la máxima al salir campeón de la Série B.

Embed Neymar ao final da partida deu uma volta pela Vila e gritou de alívio: “AHHHH, ACABOOOOU.”



No momento crucial, entendeu o momento, e mesmo lesionado levou o time a conseguir a permanência.



ÍDOLO! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/LXCvN9P6UB — Comando Santista (@ComandoSantista) December 7, 2025 En tanto, el Brasileirao es tan competitivo que Santos, no sólo se salvó de descender, sino que también se clasificó a la Copa Sudamericana 2026. El equipo paulista coqueteó con los últimos puestos durante casi todo el campeonato, y en la última fecha logró escalar hasta el puesto 13 con 47 puntos, gracias a dos goles de Thaciano y uno de João Schmidt.

Así quedó la tabla del Brasileirao tras la última fecha tabla brasileirao Mirá el resumen de la derrota de Fortaleza ante Botafogo en Río de Janeiro Embed