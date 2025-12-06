Tenía 33 años, el novio la abandonó en la montaña y murió congelada La mujer llevaba un equipo catalogado como "inadecuado". Su pareja, de 36 años, demoró más de seis horas en pedir ayuda, acto determinante en el deceso de la víctima por hipotermia. Por + Seguir en







Kerstin Gurtner murió congelada en una montaña de Austria abandonada por su novio

La justicia acusó formalmente al novio de una joven que murió por congelación después de ser abandonada a su suerte en la cima del Grossglockner, el pico más alto de Austria.

El acusado, Thomas Plamberger, de 39 años, contactó a los equipos de rescate con una demora crítica de más de seis horas, lo que resultó en la muerte por hipotermia de Kerstin Gurtner, de 33 años, durante una excursión nocturna en los Alpes austriacos. Tras la formalización de cargos, la identidad de la víctima fue difundida por medios internacionales y generó gran estupor.

Kerstin en la montaña El caso, que se remonta a enero de 2025, pone el foco en la figura de Plamberger como el "guía responsable" de la fallida expedición. La fiscalía argumenta que fue una negligencia grave llevar a la víctima, considerada una escaladora novata con nula experiencia, a la cumbre de 3.798 metros de altura en condiciones climáticas adversas.

El juicio que determinará si Thomas Plamberger es culpable por la muerte de su novia Según los documentos de la acusación, Kerstin Gurtner fue dejada "desprotegida, exhausta e hipotérmica" a solo 50 metros del pico mientras Plamberger descendía para buscar ayuda que nunca llamó a tiempo. Se señaló que la pareja comenzó la ascensión con dos horas de retraso y que el equipo de la mujer, que incluía un splitboard y botas blandas de snowboard, fue considerado por los peritos como completamente inadecuado para temperaturas que alcanzaron los -20°C.

Thomas y Kerstin en los Alpes austríacos Daily Mail Plamberger contactó a los equipos de rescate alrededor de las 3:30 de la madrugada. Este lapso de más de seis horas es el eje de la acusación, ya que se considera que el desenlace fatal podría haberse evitado con una llamada oportuna. Los rescatistas tardaron varias horas en llegar debido a los fuertes vientos y la nula visibilidad, y la encontraron sin vida a las 10:00 a.m.

El acusado enfrenta un cargo de homicidio negligente que conlleva una posible condena de hasta tres años de prisión. El juicio está programado para el 19 de febrero de 2026.