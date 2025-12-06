6 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tenía 33 años, el novio la abandonó en la montaña y murió congelada

La mujer llevaba un equipo catalogado como "inadecuado". Su pareja, de 36 años, demoró más de seis horas en pedir ayuda, acto determinante en el deceso de la víctima por hipotermia.

Por
Kerstin Gurtner murió congelada en una montaña de Austria abandonada por su novio

Kerstin Gurtner murió congelada en una montaña de Austria abandonada por su novio

La justicia acusó formalmente al novio de una joven que murió por congelación después de ser abandonada a su suerte en la cima del Grossglockner, el pico más alto de Austria.

El caso del asesino que revolucionó la investigación criminal en Europa
Te puede interesar:

Este crimen estuvo 16 años sin resolverse pero un avance tecnológico dio con la respuesta: cómo fue el caso

El acusado, Thomas Plamberger, de 39 años, contactó a los equipos de rescate con una demora crítica de más de seis horas, lo que resultó en la muerte por hipotermia de Kerstin Gurtner, de 33 años, durante una excursión nocturna en los Alpes austriacos. Tras la formalización de cargos, la identidad de la víctima fue difundida por medios internacionales y generó gran estupor.

Kerstin en la montaña

El caso, que se remonta a enero de 2025, pone el foco en la figura de Plamberger como el "guía responsable" de la fallida expedición. La fiscalía argumenta que fue una negligencia grave llevar a la víctima, considerada una escaladora novata con nula experiencia, a la cumbre de 3.798 metros de altura en condiciones climáticas adversas.

El juicio que determinará si Thomas Plamberger es culpable por la muerte de su novia

Según los documentos de la acusación, Kerstin Gurtner fue dejada "desprotegida, exhausta e hipotérmica" a solo 50 metros del pico mientras Plamberger descendía para buscar ayuda que nunca llamó a tiempo. Se señaló que la pareja comenzó la ascensión con dos horas de retraso y que el equipo de la mujer, que incluía un splitboard y botas blandas de snowboard, fue considerado por los peritos como completamente inadecuado para temperaturas que alcanzaron los -20°C.

Thomas y Kerstin en los Alpes austríacos

Plamberger contactó a los equipos de rescate alrededor de las 3:30 de la madrugada. Este lapso de más de seis horas es el eje de la acusación, ya que se considera que el desenlace fatal podría haberse evitado con una llamada oportuna. Los rescatistas tardaron varias horas en llegar debido a los fuertes vientos y la nula visibilidad, y la encontraron sin vida a las 10:00 a.m.

El acusado enfrenta un cargo de homicidio negligente que conlleva una posible condena de hasta tres años de prisión. El juicio está programado para el 19 de febrero de 2026.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El robo ocurrió en el barrio Hernández.

La Plata: robaron en una distribuidora y se llevaron las cajas navideñas de los empleados

El robo fue en el barrio Puente Ezcurra, en Virrey del Pino.

Violento robo en Virrey del Pino: arrastraron a una docente para sacarle el auto

La historia de uno de los asesinos colombianos más temidos

Fue acusado por 4 crímenes pero el número de asesinatos sería mayor: la historia de Joseph Naso

Diego Xiccato es uno de los argentinos detenidos por el hurto a Dolphin Mall.

La ex pareja de uno de los implicados en el robo de Miami los criticó: "Se hacen los adolescentes"

Este fraude busca distorsionar el mercado de la música y la publicidad digital

Brasil: desmantelaron la granja de visualizaciones que falseaba reproducciones de videos en YouTube

La mujer terminó detenida.

Detenida le colocaba la tobillera electrónica a su hija para salir a pasear: cómo la encontraron

Rating Cero

La estrella pop confirmó su romance con el político canadiense.

Katy Perry blanqueó su romance con el exprimer ministro Justin Trudeau: la foto romántica en Japón

La pelea entre las influencers sigue creciendo a partir de sus publicaciones en redes sociales.

Guerra de carteras: Wanda Nara usó un bolso de lujo y no tardaron en compararla con la China Suárez y Mauro Icardi

Esta serie se centra en una misteriosa organización sobrenatural.
play

La serie de Netflix sobre un misterio sobrenatural que tenés que ver: tiene 6 capítulos

El elenco de la serie regresa con personajes clave y nuevas figuras.
play

Filtraron imágenes exclusivas de la temporada 5 de Emily en París

La reacción de la actriz se hizo viral en redes.

El gesto que dejó a todos hablando: la China Suárez reaccionó a un posteo de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La Sole encaró a Pergolini en vivo.

El tenso momento entre La Sole y Mario Pergolini en pleno programa: "Yo te sufrí"

últimas noticias

Malinin es el dominador absoluto en patinaje artístico.

Récord mundial: los increíbles siete saltos cuádruples del patinador Ilia Malinin en una final

Hace 14 minutos
La estrella pop confirmó su romance con el político canadiense.

Katy Perry blanqueó su romance con el exprimer ministro Justin Trudeau: la foto romántica en Japón

Hace 19 minutos
Kerstin Gurtner murió congelada en una montaña de Austria abandonada por su novio

Tenía 33 años, el novio la abandonó en la montaña y murió congelada

Hace 24 minutos
La pelea entre las influencers sigue creciendo a partir de sus publicaciones en redes sociales.

Guerra de carteras: Wanda Nara usó un bolso de lujo y no tardaron en compararla con la China Suárez y Mauro Icardi

Hace 1 hora
Conocé el valor del trámite automotriz.

Qué costo tiene hacer la VTV en diciembre 2025 y cuáles son los autos que pagarán más de $140.000

Hace 1 hora