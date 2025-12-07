7 de diciembre de 2025 Inicio
Caos en una muestra de danza en Flores: dos personas fueron trasladadas a hospitales para ser asistidas

El director del SAME, Alberto Crescenti, se refirió a la competencia de danzas suspendida en el Teatro Gran Rivadavia por supuesta sobreventa de entradas y falta de ventilación. "Aparentemente, hacía mucho calor", advirtió.

Dos personas fueron trasladadas tras el hecho.

Un total de dos personas fueron trasladadas a hospitales para ser asistidas debido a que se descompensaron durante una presentación de escuelas de danza en el Teatro Gran Rivadavia, en el marco de una presunta sobreventa de entradas y falta de ventilación.

Carlos Peloso era policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El joven baleado por un policía en Morón tenía 19 años y en seis meses iba a ser padre

Un grupo de policías y cinco ambulancias acudieron a las 14:30, tras llamados al 911 que alertaban que el lugar, situado sobre la Avenida Rivadavia al 8600, se encontraba sobrepasado en su capacidad y que varias personas se habían descompensado. Además, la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires clausuró el lugar.

En este marco, el director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, marcó el operativo en la zona: "Una ambulancia privada atendió a 11 pacientes con diversas patologías, como pérdida de conocimiento. Hacía mucho calor. Di la orden de concurrir con ambulancias y médicos. Atendimos a más de 20 personas y trasladamos a dos: uno al Vélez Sarsfield y otro al Santojanni para terminar de compensarlos".

También hizo alusión a los pasos a seguir. "Nos comunicamos con las autoridades y decidimos cancelar el evento y que vayan saliendo todos en orden. Lo más lógico era evitar males mayores", señaló en diálogo con La Voz de la Calle, por C5N.

El evento tenía como finalidad promover la danza nacional y este domingo arrancaba las finales en dos especialidades: "Megafinal Flow", con disciplinas como Reggaeton y Urbano; y también la "Megafinal Beats", con ritmos como K-Pop, StreetDance, Urbano, Hip-Hop y DanceHall. Los jurados son protagonistas reconocidos en el ambiente como Mati Napp, Tuto Style y Matías Barraza.

Tras la suspensión del evento, los protagonistas y quienes asistieron a la gran final descargaron su bronca con la organización en lo que pudo ser una tragedia: "Devolvenos la plata y la ilusión", expresó una espectadora en su cuenta de Instagram. Además, añadió: "Torneo Fed son una vergüenza, aprendan a organizarse y después hagan torneos. Hijos de mil...".

