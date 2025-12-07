7 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La mamá de dos bailarinas denunció al teatro y a la producción del Torneo Fed: "Pusieron en peligro a nuestros hijos"

Sin aire acondicionado, sin agua, camarines y butacas colapsadas, desmayos y bailarinas lesionadas: el abandono que vivieron las familias en el Teatro Gran Rivadavia.

Por
La mamá de dos bailarinas denunció al teatro y a la producción del Torneo Fed: Pusieron en peligro a nuestros hijos
Así llegaban super ilusionadas

"Así llegaban super ilusionadas, la colorada es Jazmín y la de rulos es Bianca", relató Romina Vanesa Giménez.

"Jamás nos había pasado nada parecido", repitió Romina Vanesa Giménez en diálogo con C5N y responsabilizó al Teatro Gran Rivadavia y a la producción del Torneo Fed por poner "en peligro" a los menores de edad que conformaban las compañías que se dieron cita en Flores para definir a una ganadora.

Te puede interesar:

Caos en Flores: decenas de personas descompuestas y desmayadas por incidentes en el Teatro Gran Rivadavia

Giménez acompaña a Jazmín (19 años) y Bianca (13 años) Sánchez Prette en su carrera como bailarinas hace más de 10 años y no habían tenido ningún inconveniente con la "Megafinal" los años anteriores, la última vez había sido en el Teatro Metropolitan y se desarrolló con normalidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/wlfchnnn/status/1997782186351587500?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta ocasión, la esposa del futbolista Cristian Sánchez Prette detalló que "no había personal de seguridad" y que las autoridades del teatro "lo único que hicieron fue decir que se suspendía la función y que no se podía continuar". Llegado a ese punto, Gimenez contó que habían pasado por 25 de 56 coreografías, una persona se había desmayado en el público, otro par de personas había llegado a las piñas por dos butacas y un bailarín se había desmayado tras bambalinas.

El evento había iniciado una hora más tarde por una demora en las acreditaciones de las personas que iban a competir y a último momento les comunicaron a los asistentes que las entradas numeradas que habían comprado habían perdido validez y debían ocupar las butacas por orden de llegada.

"Compiten chicos desde tres, cuatro, cinco, seis, siete años, son chiquitos y en esas condiciones no se puede hacer ningún evento", insistió Giménez, recordó a padres llevando a sus hijas en brazos hasta las ambulancias del SAME y añadió: "No solo es el hecho de que hayan suspendido el evento, sino que pusieron en peligro a nuestros hijos".

El infierno que vivieron las bailarinas y los bailarines en los camarines

Mientras que la mujer de 42 años esperaba el momento en que sus hijas brillaran en el escenario, Bianca y Jazmín estaban viviendo un infierno en los camarines, o mejor dicho, en los pasillos de los camarines.

"No había ningún tipo de aire, ventilación, ni nada", relató Jazmín en diálogo con C5N, detalló que a una compañera le tuvieron que "hacer carpita" en los pasillos para que se cambie y agregó: "Los camarines no estaban habilitados, los pasillos eran super angostos y los baños eran mixtos y no tenían agua".

Una vez suspendido el evento, salir del teatro fue otra odisea. No solo porque afuera había dos cuadras de cola con personas esperando para entrar, sino por la desesperación de bailarinas y familias queriendo huir del calor sofocante. "Cuando bajamos, una de nuestras compañeras se cayó y se esguinzó el pie y nadie se quiere hacer cargo", se lamentó Jazmín, quien no llegó a presentar su coreografía.

"Los profes y la directora se pusieron la camiseta y cuidaron a las nenas, pero hacen lo que la producción dice", puntualizó la madre de Jazmín. Al cierre de esta nota, las profesoras y la directora de la compañía de baile "Nexus Crew" de Quilmes todavía no tenían información sobre la nueva fecha para la final ni sabían si les iban a reintegrar el dinero de las entradas.

Por Maira Haunau

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La actriz participo de la manifestación del colectivo LGTBQ+ en la ciudad balnearia.

Florencia Peña fue la estrella de la Marcha del Orgullo a horas del estreno de Pretty Woman

El actor debió suspendes funciones teatrales de este fin de semana.

Incertidumbre por la salud de Luis Brandoni: el comunicado que preocupó a sus seguidores

Carlos Peloso era policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El joven baleado por un policía en Morón tenía 19 años y en seis meses iba a ser padre

Nora Dalmasso junto a Facundo Macarrón.

Caso Nora Dalmasso: Facundo Macarrón tildó de "burros" a los fiscales y pidió que sean destituidos

play

Caos en una muestra de danza en Flores: dos personas fueron trasladadas a hospitales para ser asistidas

Más de 20 años realizando torneos nacionales e internacionales, según las publicaciones en redes.
play

Qué es el Torneo Fed: la "Megafinal" que terminó en caos por el desmayo de 20 chicos en Flores

Rating Cero

El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.
play

El conmovedor saludo del Indio Solari en el show de Los Fundamentalistas y cómo ver gratis el segundo recital

La elección de Valeria sintetiza el estilo clásico y sofisticado de la modelo.

Este es el perfume favorito de Valeria Mazza: cuánto sale

Conocé los detalles sobre esta ruptura que se llevó muchas sorpresas

Una de las más resonantes del año: por qué se separaron Zoë Kravitz y Channing Tatum

Los nuevos estrenos en Netflix de Películas que te sorprenderán con sus historias
play

Esta película tiene actores de primer nivel y muestra la crisis de una estrella de cine de una forma muy divertida: cuál es

Un elenco variado aporta frescura y energía a la historia navideña.
play

Es perfecta para ver en Navidad: la película de Netflix protagonizada por Emma Roberts

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
play

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Netflix: es imperdible

últimas noticias

River jugará la Copa Sudamericana 2026.

Tras la eliminación de Boca del Torneo Clausura, River jugará la Copa Sudamericana 2026

Hace 4 minutos
Carlos Peloso era policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El joven baleado por un policía en Morón tenía 19 años y en seis meses iba a ser padre

Hace 4 minutos
El presidente Javier Milei.

Milei mantiene un 49% de imagen positiva: Kicillof el más valorado de la oposición

Hace 52 minutos
Marcos Rojo volvió a la Bombonera.

"El que no salta, es un traidor": la reacción de Marcos Rojo en los cantos de la hinchada de Boca contra Racing

Hace 1 hora
La mamá de dos bailarinas denunció al teatro y a la producción del Torneo Fed: Pusieron en peligro a nuestros hijos

La mamá de dos bailarinas denunció al teatro y a la producción del Torneo Fed: "Pusieron en peligro a nuestros hijos"

Hace 1 hora