Horror: dos jóvenes mataron a una compañera de 14 años y quemaron su cuerpo para borrar rastros La víctima fue asesinada a tiros. Los sospechosos, de 14 y 16 años, habrían incinerado el cadáver para eliminar pruebas.







Danika Troy fue asesinada por dos compañeros de escuela. Redes sociales

Una misteriosa desaparición en Pace, Florida, concluyó con un desenlace trágico y horroroso: el asesinato de Danika Jade Troy, de apenas 14 años. La madre de la adolescente denunció su ausencia el 1 de diciembre, cuando Danika no regresó a casa. Sin embargo, el sheriff Bob Johnson confirmó posteriormente en conferencia de prensa que la joven había sido asesinada la noche anterior, y su cuerpo fue hallado calcinado dos días después en una zona boscosa por un transeúnte que alertó al 911.

La autopsia reveló la brutalidad del crimen: Danika murió a causa de múltiples disparos de un arma pequeña antes de que su cuerpo fuera prendido fuego. El sheriff Johnson calificó el acto como "horrible" y destacó la celeridad de la investigación. Tras una intensa búsqueda de pruebas y testimonios, la policía detuvo a dos adolescentes, de 14 y 16 años, quienes eran compañeros de clase de la víctima y, supuestamente, amigos, según los primeros reportes.

La reconstrucción policial determinó la mecánica del crimen. Danika Troy salió de su casa con su monopatín eléctrico, confiada, y fue engañada por los dos jóvenes para dirigirse a un sector aislado del bosque. Una vez allí, el mayor de los sospechosos utilizó un arma de fuego robada a su madre para ejecutar a la víctima. Tras los disparos, los agresores rociaron los restos de la joven con algún tipo de combustible e incinerarla en un intento desesperado por ocultar las evidencias del homicidio.

Los sospechosos podrían ser juzgados como adultos por la premeditación y crueldad del hecho Las autoridades confirmaron que los dos adolescentes fueron arrestados el 4 de diciembre y permanecen bajo custodia en el Departamento de Justicia Juvenil de Florida. Ambos enfrentan cargos por homicidio premeditado en primer grado. A pesar de su minoría de edad, el sheriff Johnson anunció que la Fiscalía busca que los jóvenes sean juzgados como adultos debido a la extrema crueldad y premeditación que rodearon la ejecución del crimen.

Si bien las pruebas físicas señalan a los detenidos de manera "contundente", el móvil exacto que impulsó a los compañeros de clase a cometer el asesinato es, aun, un misterio que la policía de Florida intenta determinar. Mientras la investigación judicial avanza, la noticia del brutal crimen ha provocado conmoción en la comunidad. Se ha organizado una colecta pública a través de GoFundMe para ayudar a la familia de Danika Troy a cubrir los gastos del funeral de la joven.