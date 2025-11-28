Palermo: un hombre chocó tres autos estacionados y se atrincheró en su vehículo El conductor se negaba a bajarse de su vehículo, por lo que fue sometido a un test de alcoholemia. "Sí, tomé un poco. Las caipirinhas estaban fuertes", dijo, antes de que se comprobara que tenía 1.5ml en sangre. Por + Seguir en







Un hombre chocó tres autos y se atrincheró en su vehículo.

Un hombre chocó tres autos estacionados y se atrincheró más de una hora en su propio vehículo. El hecho ocurrió poco después de las 7 de la mañana en Godoy Cruz y Niceto Vega, en Palermo.

Los autos involucrados quedaron chocados uno atrás del otro como si fuera un sánguche, mientras que el vehículo que impulsó el incidente aparece desde la esquina izquierda por detrás del último auto.

El conductor, por su parte, se resistió a hacerse el control de alcoholemia. Ante los pedidos reiterados de la Policía de la Ciudad, el hombre bajó la ventanilla del coche y habló con los oficiales, dejando entrever que podría estar bajo los efectos del alcohol. En la misma línea se tomaron los datos de los dueños de los vehículos, quienes estaban muy enojados por lo ocurrido.

"Sí, tomé un poco. Las caipirinhas estaban fuertes", reconoció, además de contar que no sabía qué había pasado porque perdió el conocimiento. Luego de más de una hora y media de espera, desde la Policía de la Ciudad finalmente lograron que el conductor se hiciera no solo el control de alcoholemia, sino también el narcotest.

Luego de haber soplado en la pipeta, el resultado fue contundente: tenía 1.5ml de alcohol en sangre.