"El que no salta, es un traidor": la reacción de Marcos Rojo en los cantos de la hinchada de Boca contra Racing

El defensor, que se desempeña en la Academia y volvió a la Bombonera tras marcharse del Xeneize, protagonizó uno de los momentos de las semifinales del torneo Clausura 2025.

Marcos Rojo volvió a la Bombonera.

Marcos Rojo volvió a la Bombonera.

El defensor Marcos Rojo regresó a la Bombonera luego de marcharse de Boca, en el marco del partido entre el Xeneize y Racing por las semifinales del torneo Clausura 2025. Previo al encuentro, recibió un reconocimiento de la dirigencia del club de La Ribera y se mostró sonriente.

Leandro Paredes y Santiago Solari luchan por el balón.
Con gol de Maravilla Martínez, Racing le gana a Boca en La Bombonera por la semifinal del Torneo Clausura

Rojo fue suplente en Racing contra Boca y el secretario técnico del Xeneize, Marcelo Delgado, le entregó una camiseta para reconocerlo por su trayectoria en el equipo. Luego, se ubicó en el banco y se lo observó mientras se reía junto a distintos integrantes del cuerpo técnico de la Academia.

Mientras se encontraba en el banco de suplentes, los hinchas del equipo de La Ribera cantaron "el que no salta, es un traidor". El defensor rescindió su contrato con Boca en agosto luego de un supuesto conflicto con el entrenador Miguel Ángel Russo.

El jugador había sido notificado por Russo que no iba a ser tenido en cuenta para este semestre, luego de no jugar desde mayo por una lesión. Desde entonces, comenzaron los rumores que indicaban que Rojo iba a ser nuevo refuerzo de Estudiantes, club de donde surgió, pero no se concretó y finalmente fue presentado en Racing.

Rojo, quien tiene 35 años, jugó 118 partidos en el Xeneize después de que fuera anunciado en febrero de 2021 y ganó cuatro títulos con la institución.

