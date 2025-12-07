7 de diciembre de 2025 Inicio
Caso Nora Dalmasso: Facundo Macarrón tildó de "burros" a los fiscales y pidió que sean destituidos

El hijo de la mujer asesinada en 2006 cargó contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes enfrentarán un juicio político. "Se dejaron llevar por prejuicios sociales y presión mediática", enfatizó.

Nora Dalmasso junto a Facundo Macarrón.

Facundo Macarrón, uno de los hijos de Nora Dalmasso, la mujer hallada asesinada en 2006 en su casa ubicada en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, cargó contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes investigaron el crimen y los tildó de "burros". Además, enfatizó que deben ser destituidos, en la previa del juicio político que afrontarán.

En diálogo con Radio con Vos, Macarrón criticó los desempeños de Di Santo, Miralles y Pizarro en la investigación por el asesinato de Dalmasso: "Son unos burros. En Río Cuarto tenemos fiscales que son monos con navaja, tienen en su poder la vida y la libertad de la gente y siguieron actuando como si nada, por más de que cometieron delitos enormes. Esta no es la única causa que termina mal".

En tal sentido, advirtió que deben ser removidos como fiscales. "Se dejaron llevar por prejuicios sociales y presión mediática. Abandonaron el mandato constitucional. Cometieron grandes barbaridades y destruyeron muchísimas familias. No pueden seguir en sus cargos, esperamos su destitución", aseveró.

Nora Dalmasso
Nora Dalmasso fue hallada asesinada en 2006.

En tanto, los dichos del hijo de Dalmasso se produjeron después de que el Jurado de Enjuiciamiento resolviera el jueves admitir los pedidos de jury contra Di Santo, Miralles y Pizarro, quienes intervinieron en la causa en diferentes etapas entre 2007 y 2019. Ahora, el fiscal federal Juan Manuel Delgado tiene 30 días para formular las acusaciones.

Di Santo, quien participó de la causa entre 2007 y 2015, es el fiscal que ordenó las detenciones del pintor Gastón Zárate y de Facundo Macarrón, el hijo de Dalmasso. Miralles, quien intervino entre 2016 y 2017, sospechó del viudo Marcelo Macarrón; entre 2017 y 2019, cuando se realizó el juicio en su contra, el fiscal era Pizarro.

Entre los puntos en los que se basa la denuncia de la familia, figura un informe del FBI de 2007 que apuntaba al parquetista Roberto Bárzola como sospechoso del hecho. Este año, el entonces fiscal general de Córdoba, Darío Vezzaro, admitió que lo había recibido y que Di Santo lo conocía, pero no lo sumó a la causa.

