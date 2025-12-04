4 de diciembre de 2025 Inicio
Video: manejaba borracho marcha atrás y chocó tres autos y una casa

Después de varias maniobras peligrosas, el conductor se incrustó en el frente de una propiedad. Sin heridas de gravedad, el test de alcoholemia arrojó que el hombre circulaba con 2.45 gramos de alcohol en sangre.

Video: manejaba borracho marcha atrás y chocó tres autos y una casa

La noche del miércoles terminó en un verdadero caos en Villa del Parque, cuando un conductor en evidente estado de ebriedad protagonizó una secuencia de maniobras peligrosas. Circulaba marcha atrás y chocó cuatro autos; luego se estrelló contra una cassa

El episodio ocurrió cerca de las 23 en Pedro Lozano al 3700, Villa del Parque y quedó registrado por cámaras de seguridad y por los propios vecinos, que no salían de su asombro ante la escena.

Según las imágenes, el hombre primero impactó contra un vehículo estacionado y, lejos de detenerse, continuó acelerando. En la grabación se ve cómo intenta maniobrar para retomar la calle, pero vuelve a chocar otro auto detenido en la esquina. A pesar de los golpes y de los gritos de alerta de los vecinos que salieron a la vereda, el conductor siguió avanzando descontroladamente.

En uno de los intentos por retomar el curso, abrió demasiado el giro y terminó dirigiéndose directamente hacia una vivienda. Solo frenó luego de golpear contra la estructura, dejando a centímetros un escenario que pudo haber sido mucho peor.

Personal del SAME arribó al lugar pocos minutos después y advirtió de inmediato el fuerte olor a alcohol que emanaba el conductor. Al someterlo al control de alcoholemia, el resultado fue alarmante: 2.45 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple del límite permitido en la Ciudad de Buenos Aires.

Vecinos del barrio confirmaron que el hombre parecía completamente desorientado y que ni siquiera reaccionó a los intentos de frenarlo. La Policía de la Ciudad analiza cómo se desencadenaron los hechos y, si bien el conductor no sufrió heridas de gravedad, sí provocó daños en los autos embestidos y el frente de la casa que chocó.

