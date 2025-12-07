7 de diciembre de 2025 Inicio
Violencia policial en Morón: la familia de las víctimas denuncia encubrimiento y corrupción

La pareja del hombre atropellado en el barrio 20 de Junio aseguró que los efectivos intentaron "ocultar lo que le hizo a mi marido; como tiene antecedentes, querían hacer ver como que él le quiso robar".

La pareja de José Luis Zárate, el hombre atropellado por un policía en Morón, denunció encubrimiento.

Sabrina es pareja de José Luis Zárate, de 39 años, arrollado por el agente Carlos Peloso con su Renault Sandero rojo, donde viajaba acompañado por su hijo. En diálogo con C5N, expresó que "él atropelló a mi marido el sábado a la mañana y no tuvo ni la decencia de de frenar". "Es un policía, tenía el deber de frenar y llamar una ambulancia, de llamar a la Policía y no dejarlo tirado como un perro. Nosotros lo tuvimos que levantar y llevarlo al hospital", reveló.

"Él ahora está en terapia intensiva, complicado de su cerebro y tenemos que esperar. Y después, bueno, pasó lo que pasó con Juan [De Vita, de 20 años, quien recibió el disparo] y él en ningún momento dijo que era policía, no dijo 'alto policía', solo abrió la ventanilla y empezaron los tiros. Había chicos en esa cuadra, había criaturas, podría haber matado a cualquiera, tiró a quemarropa, no le importó porque me tiró a mí, le tiró al otro pibe", relató.

Cuando Peloso llegó para entregarse a la comisaría, varios familiares de Zárate estaban allí para increparlo. "Yo estaba del lado del acompañante, ahí fue el choque que tuvo mi marido. Yo lo veo al hombre porque tiene la ventana rota, entonces me agacho para mirarlo y fue ahí que me mira y baja la ventanilla, escucho el primer disparo y lo que atiné a hacer es correrme de la vista de él", contó.

"Los policías no quieren que digamos que son unos corruptos, que es todo lo que son. Entonces, demostrale a la gente, a la sociedad que sos distinto", señaló Sabrina. "Yo vengo a la comisaría para ver si estaba en investigación, si ya lo detuvieron, quería saber, porque a mi casa no se acercó ni un policía a preguntar, ni a saber cómo estaba mi marido. Me acerqué y nos trataron mal", sostuvo.

Indignada, la mujer explicó que Peloso llegó a entregarse manejando un vehículo, mientras era acompañado por un patrullero. "Si vos te entregás venís solo, no escoltado con un patrullero. Después, el que lo escoltaba dio la vuelta en U y lo dejó irse. Ellos querían encubrir lo que hizo a mi marido, porque tiene antecedentes, y hacer que quede como que él le quiso robar. No es así: salió a dar una vuelta, te lo puede decir cualquier vecino", enfatizó.

Otra familiar contó que Juan Manuel De Vita, quien recibió un disparo de Peloso en pleno altercado cuando el efectivo se entregaba a la Policía, "iba a ser papá". "Ahora Lara, la chica, quedó sola con su familia. Tiene a su papá que está en silla de ruedas y Juan siempre ayudó a su familia. Pueden preguntar en el barrio. Él no era un pibe malo, para que venga uno y le saque la vida porque es policía porque hay corrupción. Hay corrupción y después nos querían calmar. No nos podemos calmar", manifestó.

"Primero atropelló a mi compadre y después atropella al primo. Después de dispararle, se escapó nuevamente y dicen que lo agarraron no sé por dónde. Y el chico ahí tirado ahí dos, tres horas, cuatro horas. Una policía rubia estaba agarrando los casquillos, que eso no se puede hacer. Tiene que venir científica a levantar", señaló.

"Decían que el chico también le había tirado, es mentira, no tenía nada. Nosotros tampoco teníamos nada. Ni palos, ni fierros, ni botellas, ni un arma. Queríamos que él pague por lo que hizo. No puede quedar así", concluyó.

Todo comenzó en las primeras horas de este sábado, cuando el efectivo, que iba de civil, llevaba en su auto particular Renault Sandero a su hijo al médico, pero embistió a una moto, el joven que iba a bordo sufrió graves heridas y fue ser trasladado al Instituto de Haedo. El policía de la Ciudad escapó.

Sin embargo, seis horas después del accidente de tránsito decidió entregarse en la Comisaría Morón 4°, jurisdicción de Gervasio Pavón que corresponde a la zona donde ocurrió el hecho, pero lo hizo sin el vehículo por lo que el personal policial le indicó que debía presentarse con el mismo para que se puedan realizar los peritajes correspondientes.

Al volver a la dependencia policial fue reconocido por la gente del barrio e incluso por los familiares de la víctima que fue embestida. Ante ello, el policía volvió a escapar, pero una persona lo persiguió, le pateó el auto y alcanzó a pegarle una trompada. Esto generó la reacción del efectivo quien sacó su arma y le disparó dos voces: el joven murió en el acto en la esquina de Chile y Grito de Alcorta, según detalló el medio local Primer Plano Online.

