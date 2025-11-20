Un colectivo generó un choque en cadena en Once: un hombre sufrió politraumatismos

El hecho se produjo en Avenida Jujuy y Moreno, donde una unidad de la línea 118 embistió a un vehículo estacionado y provocó una serie de colisiones.

Un colectivo provocó un choque en cadena en el barrio porteño de Once , que generó que un hombre deba ser trasladado a un hospital con politraumatismos. Además, se desplegó un operativo por el cual se redujo la circulación de vehículos en la zona.

El periodista Diego Fernández informó en el móvil de El Diario desde Avenida Jujuy y Moreno, donde se produjo el hecho, el origen del suceso: "El colectivo 118, por causas que se intentan establecer, embistió a una Renault Kangoo que estaba estacionada sobre Jujuy".

También se refirió al hombre que sufrió lesiones. "A su vez, colisionó contra un Clío negro, que por el impacto desvió su trayectoria y atropelló a un hombre de 70 años que venía caminando y que fue trasladado por el SAME al Hospital Ramos Mejía con politraumatismos. A su vez, el Clío empujó a un Fiat Punto contra un tacho de basura", expresó en C5N.

"También un Peugeot blanco sufrió daños menores. El conductor nos dijo que justo bajó en ese instante, fue a buscar algo a su casa y cuando volvió, el coche ya estaba chocado" , agregó en esta línea.

En tanto, fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron a C5N que no se registraron heridos en el colectivo y que cinco ambulancias se dirigieron al lugar.

