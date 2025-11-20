21 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un colectivo generó un choque en cadena en Once: un hombre sufrió politraumatismos

El hecho se produjo en Avenida Jujuy y Moreno, donde una unidad de la línea 118 embistió a un vehículo estacionado y provocó una serie de colisiones.

Por

Se registró un choque en cadena en Once.

Un colectivo provocó un choque en cadena en el barrio porteño de Once, que generó que un hombre deba ser trasladado a un hospital con politraumatismos. Además, se desplegó un operativo por el cual se redujo la circulación de vehículos en la zona.

El Trambus comenzó su período de prueba hasta su inauguración definitiva en 2026.
Te puede interesar:

Nuevo transporte público en la Ciudad: cuál es el recorrido del Trambus y cuánto cuesta

El periodista Diego Fernández informó en el móvil de El Diario desde Avenida Jujuy y Moreno, donde se produjo el hecho, el origen del suceso: "El colectivo 118, por causas que se intentan establecer, embistió a una Renault Kangoo que estaba estacionada sobre Jujuy".

También se refirió al hombre que sufrió lesiones. "A su vez, colisionó contra un Clío negro, que por el impacto desvió su trayectoria y atropelló a un hombre de 70 años que venía caminando y que fue trasladado por el SAME al Hospital Ramos Mejía con politraumatismos. A su vez, el Clío empujó a un Fiat Punto contra un tacho de basura", expresó en C5N.

Embed

"También un Peugeot blanco sufrió daños menores. El conductor nos dijo que justo bajó en ese instante, fue a buscar algo a su casa y cuando volvió, el coche ya estaba chocado", agregó en esta línea.

En tanto, fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron a C5N que no se registraron heridos en el colectivo y que cinco ambulancias se dirigieron al lugar.

Otro accidente en el tren Sarmiento: una formación chocó con un auto en Ciudadela

A una semana del descarrilamiento, una formación del tren Sarmiento chocó contra un auto en el ingreso a la estación Ciudadela sentido Once y provocó nuevas demoras. Producto del accidente, los trenes no se detienen en la estación Ramos Mejía en el mismo sentido del impacto.

El hecho ocurrió cerca de las 10:30 en el cruce con la calle 9 de Julio a la altura de la avenida Maipú, a metros de Maldonado, una de las calles principales, y cerca de la estación.

El auto Volkswagen Move UP! Impactó con la parte de adelante del tren porque todo ocurrió cuando la formación estaba por avanzar. De este modo, la parte de adelante del tren se llevó el paragolpes del vehículo.

Por el momento, se registró un solo herido, el cual se tuvo que retirar del lugar con cuello ortopédico, según indicó Clarín. Además, producto del impacto, las formaciones no se detienen en la estación Ramos Mejía.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La parrillada de mar es ideal para mesas de cuatro  personas. 

El restaurante de mariscos de Buenos Aires que tiene un sinfín de opciones para comer

Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía, gran atractivo para el turismo. 

Tiene solo 130 habitantes, está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los que le gusta el buen comer

El choque en Flores quedó registrado desde las cámaras de la zona

Un camión fuera de control chocó cuatro autos y dejó a una mujer hospitalizada con lesiones graves

Hinchas de Atlanta recibieron una dura sanción por la violenta pelea
play

Prohibieron el ingreso a la cancha a los hinchas de Atlanta que atacaron y robaron a otro de Chacarita

El hijo del Dr. Guillermo Kreutzer con el diploma de Personalidad Destacada para su padre

La Ciudad homenajeó a un pionero de la cirugía cardiovascular infantil y creador del Fontan-Kreutzer

La antigua estación de tren fue restaurada pero mantiene su estructura orginal. 

Está cerca de Buenos Aires, casi nadie lo conoce y es perfecto para pasar un día relajado

Rating Cero

Wanda y Valentina enfriaron los rumores de conflicto en Masterchef

El gesto de Wanda Nara con Valentina Cervantes para acallar los rumores de conflicto

La artista habló del momento complicado de salud que atraviesa.
play

Preocupación por Lourdes Fernández: "Mi cuerpo está malherido"

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La coincidencia entre las periodistas dejó a todo el panel de Intrusos asombrados.

"Somos primas": Marcela Tauro y Andrea Taboada se enteraron al aire de un dato de una expareja

La segunda entrega de la película está más cargada de drama y romance.

"Wicked: Por siempre": cómo es la segunda parte de la película centrada en el universo de "El Mago de Oz"

La pareja visitó el programa de la la One en medio de un escándalo mediático.

"Baby, te pones ahí así te veo": Los secretos de la previa de la China Suárez, Moria y Mauro Icardi antes de la nota

últimas noticias

Los ojos del abismo es una de las películas argentinas más esperadas.

Arranca la 26° edición del Buenos Aires Rojo Sangre, el festival de cine de terror más importante del país

Hace 27 minutos
El momento en el que la empleada de la panadería se defendió.

Video: dos ladrones entraron a una panadería y una empleada los enfrentó con una cuchilla

Hace 33 minutos
Un avión de reconocimiento y otros cuatro aparatos asociados a las operaciones estratégicas y de vigilancia estadounidenses ingresaron al espacio aéreo internacional adyacente a Venezuela.

Afirman que cinco aviones de guerra estadounidenses sobrevolaron cerca de las costas de Venezuela

Hace 45 minutos
Dugald Saunders junto a su hija, Charlie.

Escándalo político en Australia: renunció el líder opositor tras revelarse que su hija realiza contenido para adultos en OnlyFans

Hace 1 hora
Las Vegas Strip Circuit, el escenario donde inició la actividad el argentino.

Colapinto terminó último en su primera práctica en el Gran Premio de Las Vegas

Hace 1 hora