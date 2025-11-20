20 de noviembre de 2025 Inicio
El restaurante de mariscos de Buenos Aires que tiene un sinfín de opciones para comer

Paella, pescados, mariscos, postres y cócteles de autor son solo algunas de las opciones de la oferta gastronómica de este restaurante referente en cocina de mar.

Por
La parrillada de mar es ideal para mesas de cuatro  personas. 

  • La Pescadorita se ubica en Palermo Hollywood (Humboldt 1905) y es un referente de cocina de mar creativa abierto desde 2012.
  • Se distingue por productos frescos como pesca de Mar del Plata, mariscos del sur argentino y chipirones españoles.
  • Sus imperdibles son la parrillada de mariscos, la paella, el pulpo a la gallega y las empanadas.
  • Debido a su popularidad y atractiva ambientación temática, es fundamental reservar, especialmente los fines de semana.

Ubicado en el corazón de Palermo, La Pescadorita se consolidó como una parada obligatoria para los amantes del pescado y los frutos de mar. Como su nombre lo sugiere, la especialidad de la casa es la cocina marina; su menú destaca la creatividad de sus platos y la buena técnica culinaria, que vienen perfeccionando desde su apertura en 2012.

Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía, gran atractivo para el turismo. 
Tiene solo 130 habitantes, está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los que le gusta el buen comer

Su ambientación temática inspirada en el fondo del mar, refuerza la propuesta y le da un encanto particular al establecimiento. Al tratarse de un lugar con gran popularidad, es recomendable hacer reserva, especialmente los fines de semana, ya que suele tener espera.

Con más de una década de trayectoria ofreciendo gastronomía de alto nivel, La Pescadorita se distingue por su materia prima fresca: pescados traídos del puerto de Mar del Plata, trucha salmonada y crustáceos del sur argentino, chipirones españoles y salmón rosado chileno.

Dónde queda La Pescadorita

La Pescadorita se encuentra en Humboldt 1905, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio conocido como Palermo Hollywood.

La zona se caracteriza por ser un epicentro de la vida nocturna en la Ciudad, con bares y restaurantes abiertos hasta la madrugada. La Pescadorita no es la excepción; el local opera en horario corrido, permitiendo disfrutar de sus especialidades desde el mediodía hasta las 00, con horario extendido los viernes y sábados hasta la 01.30.

Qué puedo pedir en La Pescadorita

La Pescadorita
Cuenta con platos variados y propuestas innovadoras.

El restaurante destaca por la calidad de su materia prima y la innovación en la propuesta de sus platos.

  • Las rabas y gambas al Ajillo son un clásico de entrada que, en este lugar, destacan por la técnica y el sabor. Las empanadas son otra entrada destacada.
  • La parrillada de Pescados y Mariscos y la paella son de los más pedidos entre grupos. Es un plato ideal para compartir, que concentra la mejor selección de frutos del mar cocidos a la perfección.
  • El Arroz meloso frutto di mare es una opción muy elogiada por su abundancia y gusto.
  • En este lugar se consigue pulpo Español a la gallega, que viene acompañado con papas al natural, pimentón y sal marina.

Durante los fines de semana, sorprenden a sus comensales con sugerencias fuera de carta, elaboradas con productos premium, como tiraditos, tartar de atún rojo, paella de langostinos de Rawson con hongos de cultivo propio, ceviches y más.

Cómo llegar a La Pescadorita

La zona en la que se ubica es de muy fácil acceso a través del transporte público. Para quienes prefieran el subte, la estación más cercana es Palermo, de la Línea D. También se puede llegar en tren (Línea San Martín), bajándose en la estación del mismo nombre.

Al estar cerca de la Av. Juan B Justo y la Av. Santa Fe, varias líneas de colectivo te pueden acercar al lugar sin grandes complicaciones. Así como también es muy sencillo llegar en auto a través de cualquiera de estas avenidas.

